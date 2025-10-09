Ξέσπασε φωτιά στο σπίτι του Βινίσιους στη Μαδρίτη

Φωτιά στο σπίτι του Βινίσιους στη Μαδρίτη ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (09/10), λόγω ηλεκτρικής βλάβης.

Ο Βινίσιους βρίσκεται στη Σεούλ με την εθνική Βραζιλίας, όμως η κατοικία του στη Μαδρίτη υπέστη ζημιές μετά από φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (09/10).

Σύμφωνα με την MARCA, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη και ξεκίνησε από τη σάουνα του υπόγειου χώρου του σπιτιού, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.

Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αιτία της ήταν η ηλεκτρική βλάβη. Όπως γράφει το SPORT24, το σπίτι του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στη Λα Μοραλέχα στο Αλκομπέντας.