Ξέσπασε φωτιά στο σπίτι του Βινίσιους στη Μαδρίτη

Ξέσπασε φωτιά στο σπίτι του Βινίσιους στη ΜαδρίτηΔιαβάζεται σε 1'
Φωτιά στο σπίτι του Βινίσιους στη Μαδρίτη ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (09/10), λόγω ηλεκτρικής βλάβης.
- 09 Οκτωβρίου 2025 15:44
Ο Βινίσιους βρίσκεται στη Σεούλ με την εθνική Βραζιλίας, όμως η κατοικία του στη Μαδρίτη υπέστη ζημιές μετά από φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (09/10).
Σύμφωνα με την MARCA, η πυρκαγιά προκλήθηκε από ηλεκτρική βλάβη και ξεκίνησε από τη σάουνα του υπόγειου χώρου του σπιτιού, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.
Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η αιτία της ήταν η ηλεκτρική βλάβη. Όπως γράφει το SPORT24, το σπίτι του άσου της Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στη Λα Μοραλέχα στο Αλκομπέντας.