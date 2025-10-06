Ξέσπασμα Γιάννη Αντετοκούνμπο: “Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου”

Εμφανώς ενοχλημένος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του.

Σε ανάρτηση στο Instagram προχώρησε, το βράδυ της Δευτέρας (6/10), ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του.

Ο διεθνής μπασκετμπολίστας και σταρ των Μιλγουόκι Μπακς εμφανίζεται ενοχλημένος σχετικά με πληροφορίες που αφορούν τα παιδιά του, διαμηνύοντας προς όλους να σταματήσουν να λένε ψέματα και να θέτουν σε κίνδυνο την οικογένειά του.

Όπως χαρακτηριστικά λέει «ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας. Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα. ΦΤΑΝΕΙ».

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

«Σταματήστε να λέτε ψέματα και να θέτετε σε κίνδυνο την οικογένειά μου. Η δημοσιότητα είναι αποτέλεσμα δικών μου επιλογών, όχι των παιδιών μου.

Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς την πίεση της δημοσιότητας.

Κάθε παιδί χρειάζεται χώρο για να αναπτυχθεί, να εξερευνήσει τον εαυτό του και τον κόσμο, χωρίς να νιώθει ότι παρακολουθεί ή κρίνεται.

Ως γονιός, έχω την ευθύνη να προστατεύω την ιδιωτική τους ζωή, ώστε να μεγαλώνουν με αυτοπεποίθηση, αξιοπρέπεια και αίσθημα ασφάλειας.

Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα. ΦΤΑΝΕΙ».