Χρήστης του Τik Τok δημιούργησε AI VIDEO με τον Νίκο Γκάλη σε αναπηρικό αμαξίδιο: Η απάντηση του Γκάνγκστερ

Ο Νίκος Γκάλης έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου στους χρήστες των social media, μετά από AI VIDEO που τον έδειχναν σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο Νίκος Γκάλης “στοχοποιήθηκε” από χρήστη του Tik Tok και AΙ VIDEO, τα οποία τον παρουσίασαν να έχει αποκτήσει κινητικά προβλήματα και να έχει καθηλωθεί σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Ο Γκάνγκστερ του ελληνικού μπάσκετ δεν αισθάνθηκε τόσο την ανάγκη να διαψεύσει τα αισχρά αυτά ψεύδη, ωστόσο, θέλησε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, σχετικά με τα όσα ανακριβή κυκλοφορούν και αναπαράγωνονται κατά καιρούς στα social media.

“Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο.

Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα”, έγραψε ενδεικτικά ο κ. Γκάλης.