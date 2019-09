Έκθεση αυτοκινήτου: Λαμπρές πρεμιέρες στη Φρανκφούρτη

Από τις υπέρλαμπρες εκθέσεις αυτοκινήτων των περασμένων δεκαετιών, όπου τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων, συνυπήρχαν με τα καλλίγραμμα μοντέλα της πασαρέλας, με τα πιο γνωστά ονόματα της μόδας, περάσαμε σε μια άλλη εποχή.

Τώρα, στις διεθνείς εκθέσεις αυτοκινήτου, κάποιες εταιρείες αποφάσισαν να απέχουν, περιορίζοντας τα κόστη και ξοδεύοντας τα χρήματα σε άλλου είδους προβολή ή επενδύοντας στις νέες τεχνολογίες που ετοιμάζουν. Παράλληλα, όσες εταιρείες συμμετέχουν, έχουν μειώσει τα κόστη στις κατασκευές περιπτέρων, έχοντας πλέον αντί για καλλίγραμμα μοντέλα, συμπαθητικά, απλά, “καθημερινά” κορίτσια, που κάνουν συνήθως promotion.

Οι Εκθέσεις Αυτοκινήτων, αλλάζουν μορφή και για έναν ακόμη λόγο. Ναι μεν τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων έχουν τον πρώτο λόγο, ωστόσο μεγάλη βαρύτητα δίνεται στις λύσεις αστικής μετακίνησης, στις βιώσιμες, συνδυασμένες μετακινήσεις, στις τεχνολογίες του μέλλοντος, στην συνδεσιμότητα, στην ηλεκτροκίνηση και στην αυτόνομη οδήγηση.

Στην φετινή, 86η Εκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης, που άνοιξε για τους δημοσιογράφους χθες και για το κοινό από αύριο 12 Σεπτεμβρίου, μέχρι και τις 22 του μήνα, υπάρχουν ηχηρές απουσίες. Λείπουν: Peugeot, Citroen, Nissan, Volvo, Kia, Fiat – Alfa Romeo, Toyota (μόνο τοπικός αντιπρόσωπος), Ferrari κ.ά.

Ωστόσο, επειδή, όπως και στον αθλητισμό, δεν μετρά ποιος δεν παίζει, αλλά ποιος αγωνίζεται, έτσι κι εμείς θα σταθούμε στις παρουσίες της Εκθεσης και στα -πράγματι- λαμπρά μοντέλα που παρουσιάζονται.

Ας δούμε ορισμένα από τα μοντέλα, πιο αναλυτικά:

FORD

Η Ford παρουσιάζει μια πλήρη γκάμα υβριδικών - ηλεκτρικών οχημάτων, έχοντας στόχο στα τέλη του 2022, οι πωλήσεις τέτοιων οχημάτων να ξεπεράσουν τις πωλήσεις των συμβατικών, βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων.

Στη Φρανκφούρτη, μεταξύ των ηλεκτροκίνητων εκθεμάτων της, είναι τα νέα Kuga Plug-In Hybrid και Explorer Plug-In Hybrid, καθώς και η νέα επιβατική έκδοση Tourneo Custom Plug-In Hybrid, το νέο Puma EcoBoost Hybrid και το Ford Mondeo Hybrid wagon.

Το νέο, εμπνευσμένο από τη Mustang, το πλήρως ηλεκτρικό SUV υψηλών επιδόσεων της Ford θα κυκλοφορήσει το 2020, με στόχο να προσφέρει τη δυνατότητα ταχείας φόρτισης και ηλεκτρική αυτονομία 600 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το πρωτόκολλο World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP).

Το υψηλών προδιαγραφών νέο Puma Titanium X κάνει το ντεμπούτο του στη Φρανκφούρτη με στάνταρ τεχνολογίες που συνήθως συναντώνται σε μεγάλα, πολυτελή αυτοκίνητα. Ξεχωρίζει επίσης για την ήπια υβριδική τεχνολογία EcoBoost Hybrid, η οποία προσφέρει αυξημένη απόδοση και “ζωηρές” επιδόσεις – αυτή είναι η μία από τις διαθέσιμες λύσεις ηλεκτροκίνησης που διατίθενται στα οχήματα της Ford, πέραν της αυτοφορτιζόμενης υβριδικής, της plug-in υβριδικής και της αμιγώς ηλεκτρικής.

Το υψηλών προδιαγραφών νέο Puma Titanium X

Επίσης, το Puma EcoBoost Hybrid, συνδυάζει κινητήρα βενζίνης με ήπια υβριδική τεχνολογία, έχοντας μπαταρία – γεννήτρια 48V), για μειωμένες εκπομπές CO, βελτιστοποιημένη απόδοση και κορυφαία οδικά χαρακτηριστικά.

OPEL

Επί γερμανικού εδάφους, η γερμανική Opel, είναι η μόνη εταιρεία του γαλλικού ομίλου PSA Peugeot Citroen, που συμμετέχει στην έκθεση. Παρουσιάζει, λοιπόν, το νέο Opel Corsa, το Grandland X Hybrid και το ανανεωμένο – σε επίπεδο κινητήρων - Opel Astra. Το νέο Opel Corsa μήκους 4,06 μ. είναι πιο μοντέρνο, δυναμικό και αποδοτικό από ποτέ. Συνοδεύεται από πολύ οικονομικούς κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου που αποδίδουν από 55kW (75hp) μέχρι 96kW (130hp). Η έκτη γενιά του bestseller διατίθεται επίσης για πρώτη φορά ως αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Corsa-e με μπαταρία 50kWh, ισχύ ηλεκτροκινητήρα 100kW (136hp) και αυτονομία έως 330 χλμ. Επίσης, το νέο, plug-in υβριδικό Grandland X Hybrid4, με τετρακίνηση, συνδυάζει την ισχύ ενός υπερτροφοδοτούμενου βενζινοκινητήρα 1.6 lt - 147kW (200hp) και δύο ηλεκτροκινητήρων με συνολική ισχύ 300hp. Μικτή κατανάλωση 1,6 λίτρα/100 χλμ., με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 37 γρ./χλμ.

Το νέο Opel Corsa

Οσον αφορά στο Opel Astra, φέρει συμπαγείς, τρικύλινδρους, turbo βενζινοκινητήρες με κυβισμό 1.2 και 1.4 lt. Αποδίδοντας ισχύ από 81kW (110hp) έως 107kW (145hp) και μέγιστη ροπή από 195 έως 236 Nm, επιτυγχάνουν την τέλεια ισορροπία μεταξύ επιδόσεων και απόδοσης. Οι βασικοί κινητήρες συνδυάζονται με ένα εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο, νέο αυτόματο κιβώτιο με συνεχώς μεταβαλλόμενη μετάδοση (CVT) και με αυτόματο κιβώτιο εννέα σχέσεων.

Εξάλλου, η Opel, αποκαλύπτει το πρώτο στον κόσμο ηλεκτρικό όχημα (με μπαταρία ιόντων λιθίου, 50 kWh) για αγώνες ράλι. Το ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο βασίζεται στο Opel Corsa-e. Το νέο αγωνιστικό αυτοκίνητο αποδίδει 100kW (136hp) και ροπή 260Nm από στάση.

ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκίνητο βασίζεται στο Opel Corsa-e



VW

Μία νέα εποχή ανατέλλει για την VW με την πρεμιέρα του αμιγώς ηλεκτρικού ID.3, του πρώτου της μάρκας βασισμένο στο μεταβλητό πλαίσιο MEB. Θα προσφέρει αυτονομία έως και 420 χιλιομέτρων, σε τρεις αρχικά εκδόσεις εξοπλισμού, με τελική ταχύτητα 160 χλμ./ώρα. Όλα τα μοντέλα ID.3 διαθέτουν τη δημοφιλέστερη έκδοση μπαταρίας με ενεργειακή χωρητικότητα 58 kWh. Αργότερα θα είναι διαθέσιμη και μια μικρότερη επιλογή μπαταρίας με ενεργειακό περιεχόμενο 45 kWh και αυτονομία έως και 330 χιλιομέτρων, καθώς και η μεγαλύτερη έκδοση με ενεργειακό περιεχόμενο 77 kWh και μέγιστη αυτονομία 550 χιλιομέτρων. Χάρη στη δυνατότητα γρήγορης φόρτισής της, με ισχύ έως και 100 kW, η επαναφόρτιση του ID.3 1 είναι εφικτή μέσα σε 30 λεπτά για να διανύσει απόσταση περίπου 290 χιλιομέτρων. Η Volkswagen θα προσφέρει εγγύηση 8 ετών ή 160.000 χιλιομέτρων για τις μπαταρίες του ID.3, διασφαλίζοντας έτσι μια εγγυημένη μακροζωία.

Το ηλεκτρικό ID.3

Οπτικά το ID.3 σηματοδοτεί ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα νέο μοντέλο. Ο προχωρημένος σχεδιασμός του υποδεικνύει σαφέστατα τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης, ενώ η χωροταξική του διάταξη εκμεταλλεύεται πλήρως τα πλεονεκτήματα σχεδιασμού που υπάρχουν στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Με εξωτερικές διαστάσεις συγκρίσιμες με το Golf (μήκος 4,261 μ., πλάτος 1,809 μ., ύψος 1,552 μ., μεταξόνιο 2,765 μ.), το ID.3 παρέχει εσωτερικούς χώρους μεγαλύτερους από οποιοδήποτε άλλο όχημα της κατηγορίας του.

Από τη στιγμή που η τιμή πώλησης για το βασικό μοντέλο παραγωγής θα είναι κάτω από τις 30.000 ευρώ στη Γερμανία, η τιμή του - αφού αφαιρεθούν οι προβλεπόμενες κρατικές επιδοτήσεις - θα είναι συγκρίσιμη με αυτές των τυπικών compact μοντέλων - ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για τον καθένα! Το ID.3 θα λανσαριστεί εμπορικά στη Γερμανία από τα μέσα του 2020, με πλήρη συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Εξάλλου, η VW, "ρίχνει" στον δρόμο, ένα αυτοκίνητο που έχει εξελιχθεί για αγωνιστική πίστα, αλλά σε λιγότερη ισχυρή μορφή. Το Golf GTI TCR δρόμου, με υπερτροφοδοτούμενο δίλιτρο TSI, μοτέρ με φίλτρο μικροσωματιδίων, αποδίδει 290 ίππους (213 kW) από τις 5.400 έως τις 6.400 σ.α.λ. προσφέροντας 45 ίππους (33 kW ) επιπλέον από το Golf GTI Performance, ενώ προσφέρει 200 Nm από τις μόλις 1.000 σ.α.λ. Η μέγιστη ροπή του αγγίζει τα 380 Nm, σε ευρεία περιοχή στροφών (από τις 1.950 έως τις 5.300 σ.α.λ.), προσφέροντας τη δύναμη που ζητά ο οδηγός κάθε φορά που πατά το δεξί πεντάλ. Η ισχύς μεταφέρεται στους εμπρός τροχούς μέσω ενός στάνταρ αυτόματου DSG κιβωτίου διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις και συνδυάζεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό. Για τη βέλτιστη διαχείριση της μεταφοράς ισχύος και της θερμότητας, το Golf GTI TCR εφοδιάζεται με δύο επιπλέον ψυγεία νερού που βρίσκονται μπροστά και είναι ίδια με εκείνα του τετρακίνητου Golf R. Στον στάνταρ, πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων Active Info Display, η τελική ταχύτητα δείχνει τα 250 χλμ./ώρα, η οποία αυξάνεται στα 260 χλμ./ώρα με την αφαίρεση του ηλεκτρονικού περιοριστή (Vmax limit), ενώ η αεροτομή στο πίσω μέρος της οροφής διασφαλίζει το απαιτούμενο κάθετο αεροδυναμικό φορτίο. Το Golf GTI TCR επιταχύνει στα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 5,6 δευτερόλεπτα.

Το Golf GTI TCR με τους 290 ίππους

Για καλύτερο κράτημα, στον εμπρός άξονα υπάρχει το ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης που προέρχεται από το Golf GTI Performance και συνδυάζεται με τα οδηγικά προφίλ “ECO”, “NORMAL”, “SPORT” και “INDIVIDUAL”. Το τελευταίο, προσφέρει προσωποποιημένη ρύθμιση του τιμονιού, της απόδοσης του κινητήρα, του κιβωτίου και της προαιρετικής ανάρτησης Dynamic Chassis Control (DCC).

HYUNDAI

Σπουδαίο ντεμπούτο για το νέο Hyundai i10, ακριβώς 11 χρόνια μετά το πρώτο του λανσάρισμα στην αγορά, αντικαθιστώντας το Atos. Όπως και η προηγούμενη γενιά του μοντέλου, το εντελώς νέο i10 σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε στην Ευρώπη και για τη μάρκα αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο, καθώς τη βοήθησε απίστευτα στην ανάπτυξή της στη γηραιά ήπειρο, με τον σκληρό ανταγωνισμό. Σχεδιαστικά, έγινε πιο δυναμικό, πιο νεανικό, πιο unisex, με χαμηλωμένη κατά 2 εκ. οροφή και μακρύτερο κατά επίσης 2 εκ. Στα 3,67 μ. μήκος, 1,68 μ. πλάτος και 1,48 μ. ύψος, ξεχωρίζει για τη μεγάλη μπροστινή μάσκα, που ενσωματώνει τα στρογγυλά φώτα ημέρας LED. Θα προσφέρεται με 10 εξωτερικά χρώματα και συνολικά 22 εξωτερικούς συνδυασμούς, καθώς για πρώτη φορά εισάγεται η διχρωμία στην οροφή, με 4 ή 5 θέσεις (2,425 μ. μεταξόνιο), με 252 λίτρα χώρο αποσκευών και με κάμερα οπισθοπορείας, η οποία έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους οδηγούς κατά τη στάθμευση. Όταν επιλέγεται η αντίστροφη ρύθμιση, οι οδηγοί μπορούν να δουν πού πηγαίνουν στην οθόνη στο κεντρικό ταμπλό.

Το νέο Hyundai i10

Σε επίπεδο συνδεσιμότητας, όλες οι λειτουργίες προηγμένης τεχνολογίας ενσωματώνονται στην έγχρωμη οθόνη αφής οκτώ ιντσών (Apple CarPlay και Android Auto). Διαθέτει και ασύρματη φόρτιση, για συμβατά smartphone τους θα εξαντληθεί σε μεγάλο ταξίδι. Στον τομέα της ασφάλειας, το νέο Hyundai i10 φέρει το πακέτο SmartSense, με σύστημα Forward Collision-Avoidance Assist, το οποίο ανιχνεύει την κίνηση οχημάτων και πεζών μπροστά από το όχημα. Διαθέτει και High Beam Assist (HBA), για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ μεσαίας και μεγάλης σκάλας φωτισμού. Εφοδιάζεται και με Lane Keep Assist System (LKAS) - σε διατηρεί στη λωρίδα κυκλοφορίας σου, Driver Attention Warning (DAW) – προειδοποίηση οδηγού σε κόπωση και Intelligent Speed Limit Warning (ISLW) – περιοριστή ταχύτητας.

Με το λανσάρισμά του, εντός του φθινοπώρου, θα διατίθεται με δύο κινητήρες: έναν τρικύλινδρο ατμοσφαιρικό MPi 1.0 lt - 67 hp με 96 Nm ροπής καθώς και με έναν τετρακύλινδρο, επίσης ατμοσφαιρικό MPi 1.2 lt - 84 hp με ροπή 118 Nm. Και οι δύο κινητήρες διατίθενται με δύο επιλογές μετάδοσης, με μηχανικό κιβώτιο πέντε ταχυτήτων και αυτόματο κιβώτιο, επίσης πέντε ταχυτήτων (AMT) που αυξάνει την απόδοση χάρη στο μικρότερο βάρος και τη μειωμένη τριβή.

SEAT

Η ισπανική μάρκα παρουσιάζει την πολυτελή της μάρκα CUPRA, με ηλεκτρικές εκδόσεις. Το CUPRA Tavascan Concept είναι το πρώτο αυτοκίνητο που η CUPRA χρησιμοποιεί 100% ηλεκτρικό κινητήρα, με μηδενικές εκπομπές ρύπων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία, εκτός από το CUPRA Fomentor, το οποίο θα λανσαριστεί το 2020 μαζί με άλλα δύο υβριδικά plug-in μοντέλα υψηλής απόδοσης, έχει δημιουργήσει και το πρώτο, 100% ηλεκτρικό αγωνιστικό αυτοκινήτου, το CUPRA e-Racer.

Στο CUPRA Tavascan Electric Concept, δύο κινητήρες, ένας ενσωματωμένος στον μπροστινό άξονα και ο δεύτερος στον πίσω άξονα, με ισχύ 225kW (306hp) και κίνηση στους τέσσερις τροχούς παρέχουν μέγιστη απόδοση. Το CUPRA Tavascan Electric Concept φτάνει τα 100 χλμ./ώρα σε λιγότερο από 6,5 δευτερόλεπτα. Το Concept είναι εξοπλισμένο με μπαταρία ιόντων λιθίου 77kWh, η οποία μπορεί να αποθηκεύσει αρκετή ενέργεια για να κρατήσει το όχημα σε κίνηση με αυτονομία έως 450 χλμ.

Το CUPRA Tavascan Electric Concept

Εξάλλου, η SEAT αποκαλύπτει το νέο Tarraco FR PHEV, το πρώτο υβριδικό plug-in ηλεκτρικό SUV της μάρκας και το τέταρτο ηλεκτρικό μοντέλο των έξι, που ανακοίνωσε ότι θα λανσάρει μέχρι το 2021. Θα είναι διαθέσιμο σε έκδοση με εξοπλισμό FR, με αυτονομία σε ηλεκτρική λειτουργία για πάνω από 50 χιλιόμετρα και εκπομπές κάτω των 50 γρ./χλμ. Παρέχοντας 245 ίππους χάρη στον βενζινοκινητήρα 110 kW / 150 hp και τον ηλεκτροκινητήρα 85 kW / 116 hp, το PHEV είναι το πιο ισχυρό μοντέλο στην γκάμα Tarraco.

Το νέο Tarraco FR PHEV

Κι ακόμη, η μάρκα ανακοίνωσε τιμές για το Mii electric, από 16.300 ευρώ στη Γερμανία (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το κράτος και τη μάρκα). Το Mii electric πωλείται σε 14 χώρες (Ισπανία, Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Βέλγιο, Ολλανδία , Ελβετία, Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και Πολωνία) από τα μέσα Σεπτεμβρίου και θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2020.

HONDA

Η τελική έκδοση του Honda e, που είναι το επόμενο βήμα προς τη δέσμευση της Honda να ηλεκτροδοτήσει το 100% των ευρωπαϊκών πωλήσεων αυτοκινήτων μέχρι το 2025. Σχεδιαστικά, είναι λιτό και χρηστικό, προκειμένου το Honda e να καλύψει τις ανάγκες του σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής μέσα από άψογα ενσωματωμένες συνδεδεμένες τεχνολογίες και εξαιρετική δυναμική οδήγησης.

Honda e and Energy Management Images HONDA E AND ENERGY MANAGEMENT IMAGES

Αυτό που ξεχωρίζει εξωτερικά, είναι η αντικατάσταση των παραδοσιακών πλαϊνών καθρεπτών με σύστημα καμερών, παρέχοντας «ζωντανές» εικόνες σε δύο οθόνες των 6 ιντσών μέσα στο όχημα. Η τεχνολογία της κάμερας, η πρώτη στην μικρή κατηγορία οχημάτων, προσφέρει σημαντικά οφέλη για τη φινέτσα, την ασφάλεια και την αεροδυναμική, αλλά θα πρέπει ο οδηγός να τη συνηθίσει.

Στο εσωτερικό, "μπαμ" κάνει το ψηφιακό ταμπλό, σε μια μοντέρνα καμπίνα επιβατών με σύγχρονα υλικά. Η μεγαλύτερη περιοχή του ψηφιακού ταμπλό, καταλαμβάνεται από διπλές οθόνες αφής LCD 12,3 ιντσών. Αυτά λειτουργούν ως οι κύριες οθόνες ψυχαγωγίας, παρουσιάζοντας μια σειρά εφαρμογών και συνδεδεμένες υπηρεσίες ψυχαγωγίας που βοηθούν το αυτοκίνητο να ενσωματωθεί άψογα με τον σύγχρονο αστικό τρόπο ζωής του ιδιοκτήτη. Ως αποτέλεσμα, ο οδηγός και οι επιβάτες - είτε το αυτοκίνητο οδηγείται, είτε είναι σταθευμένο και φορτίζεται - μπορούν να απολαμβάνουν την ίδια συνδεσιμότητα και άνεση.

Το Honda e είναι εξοπλισμένο με έναν ηλεκτροκινητήρα υψηλής ισχύος που διατίθεται με δύο εξόδους ισχύος 100 kW (136 hp) ή 113kW (154 hp), και εντυπωσιακή ροπή 315Nm. Η μπαταρία 35,5kWh είναι μία από τις πιο συμπαγείς στην κλάση της, προσφέροντας αυτονομία κίνησης για 220 χλμ., ιδανική για καθημερινή μετακίνηση στην πόλη. Με γρήγορη φόρτιση, το 80% επιτυγχάνεται σε 30 λεπτά. Ο ισχυρός ηλεκτρικός κινητήρας, μεταφέρει την κίνηση στους πίσω τροχούς, χαρίζοντας εξαιρετική επιτάχυνση στα 0-100 χλμ./ώρα σε περίπου 8 δευτερόλεπτα. Φέρει και τον μοναδικό, προσωπικό βοηθό της Honda, που ενεργοποιείται λέγοντας "OK Honda", ακολουθούμενος από την ερώτηση ή την οδηγία. Στη Γερμανία θα κοστίζει 29.470 ευρώ, μαζί με την επιδότηση τους κράτους.

AUDI

Η Audi ολοκληρώνει την τετράδα των φουτουριστικών μοντέλων της (Audi Aicon, AI:ME, AI:RACE), παρουσιάζοντας ένα ηλεκτρικό όχημα εκτός δρόμου για το μέλλον της αυτοκίνησης: το Audi AI:TRAIL quattro, μια ολοκληρωμένη ιδέα για βιώσιμη κινητικότητα πέρα από τους ασφαλτοστρωμένους δρόμους. Το τετραθέσιο Audi AI:TRAIL quattro συνδυάζει την αυτόνομη οδήγηση με εξαιρετικές δυνατότητες κίνησης εκτός δρόμου. Τα κρύσταλλα που περιβάλλουν την καμπίνα εκτείνονται σχεδόν μέχρι το έδαφος, παρέχοντας ασύγκριτη ορατότητα, σαν ελικόπτερο. Η αυξημένη χωρητικότητα της μπαταρίας εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία, ακόμα και μακριά από τα ανεπτυγμένα δίκτυα σταθμών φόρτισης.

Το Audi AI:TRAIL quattro AUDI AG ###

Με εξωτερικό μήκος 4,15 μέτρων και πλάτος 2,15 μέτρων, η δυναμική του Audi AI:TRAIL πέρα από την άσφαλτο είναι προφανής. Το ύψος των 1,67 μέτρων και οι τεράστιοι τροχοί των 22 ιντσών καταδεικνύουν τις εξαιρετικές δυνατότητες δρόμου του αυτοκινήτου ακόμα και όταν αυτό είναι σταματημένο. Με μια εντυπωσιακή απόσταση 34 εκατοστών από το έδαφος μπορεί να περνά μέσα από νερό με βάθος μεγαλύτερο του μισού μέτρου. Σε σκληρό, βραχώδες έδαφος η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία χωρίς μάλιστα η ενσωματωμένη στο δάπεδο μπαταρία να έρχεται σε επαφή με το έδαφος.

Αξιοσημείωτο είναι ότι αντί για μεσαία και μεγάλη σκάλα των προβολέων το Audi AI:TRAIL είναι εξοπλισμένο με συνολικά πέντε, τριγωνικού σχήματος ηλεκτρικά drones χωρίς έλικες και με ενσωματωμένα φωτεινά στοιχεία LED. Τα drones αυτά μπορούν να προσγειωθούν είτε σε μια ράγα οροφής είτε απευθείας στην οροφή και να συνδεθούν με τις ασύρματες βάσεις φόρτισής τους.

Τα ιπτάμενα αυτά αντικείμενα είναι τα Audi Light Pathfinders, τα οποία εξασφαλίζουν την αιώρησή τους με τον ίδιο τρόπο που οι ανεμιστήρες χωρίς στροφείο παράγουν ροή αέρα. Χάρη στον εξαιρετικά ελαφρύ σχεδιασμό τους, μπορούν να πετάξουν μπροστά από το AI:TRAIL, καταναλώνοντας συγκριτικά λίγη ενέργεια και να φωτίζουν το δρόμο ή το μονοπάτι μπροστά του, αντικαθιστώντας έτσι πλήρως τους προβολείς. Εάν είναι επιθυμητό, ​​οι ενσωματωμένες κάμερες παρέχουν εικόνα βίντεο που μπορεί να μεταδοθεί μέσω Wi-Fi και να προβληθεί στην οθόνη μπροστά από τον οδηγό, μετατρέποντας τα Pathfinders σε μάτια στον ουρανό.

SKODA

Η τσεχική μάρκα παρουσιάζει ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές εκδόσεις μοντέλων της, δίνοντας μία πρόγευση από το εξηλεκτρισμένο μέλλον της μάρκας. Κυρίαρχη θέση στο περίπτερο κατέχουν τα νέα SKODA CITIGOe iV και SKODA SUPERB iV, με την ένδειξη iV να υποδηλώνει την αφοσίωση της SKODA στη σφαιρική προσέγγιση της ηλεκτροκίνησης και τη σαφή πρόθεσή της να την καταστήσει προσιτή στον καθένα, πιστή στις παραδοσιακές αξίες της μάρκας.

Το νέο SKODA CITIGOe iV IVOHERCIK.COM

Και ενώ τα δύο ηλεκτρικά/υβριδικά μοντέλα απέχουν μόλις λίγες εβδομάδες από την έναρξη της παραγωγής τους, οι εκδόσεις MONTE CARLO των ολοκαίνουργιων SCALA και KAMIQ έχουν αντίστοιχα εμφατική παρουσία στο περίπτερο της SKODA, υπογραμμίζοντας με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη σπορ παράδοση της μάρκας. Με έντονες σπορ πινελιές δίνουν υπόσχεση για αρκετές συγκινήσεις και απολαυστικές διαδρομές σε όσους επιλέξουν είτε το νέο πεντάθυρο μικρομεσαίο χάτσμπακ είτε το compact SUV που μόλις λανσαρίστηκε.

Η έκδοση MONTE CARLO του ολοκαίνουργιου SCALA IVOHERCIK.COM

Τέλος, το περίπτερο της SKODA φιλοξενεί και G-TEC εκδόσεις διαφόρων μοντέλων της μάρκας. Με τον όρο αυτό περιγράφονται στη SKODA τα μοντέλα που χρησιμοποιούν το φυσικό αέριο ως καύσιμο, προφέροντας πολύ οικονομική οδήγηση χωρίς κανένα συμβιβασμό στην οδηγική απόλαυση ή την πρακτικότητα.

RENAULT

Πρωτοπόρος στην αγορά των compact SUV, το Captur έχει πουλήσει 1,5 εκατομμύριο μονάδες από την ημέρα που πρωτοπαρουσιάστηκε το 2013. Στη Φρανκφούρτη η γαλλική μάρκα παρουσιάζει το νέο CAPTUR, με 11 εκ. μεγαλύτερο μήκος από τον προκάτοχό του και 2 εκ. πιο μακρύ μεταξόνιο. Το αμάξωμα βασίζεται σε ζάντες μέχρι και 18 ιντσών, έχω γίνει ιδιαίτερα μοντέρνο, εντυπωσιακό και αεροδυναμικό, υιοθετώντας τα σύγχρονα σχεδιαστικά μοτίβα της Renault. Όπως και το νέο CLIO έτσι και το νέο CAPTUR έχει υιοθετήσει ένα τελείως καινούριο εσωτερικό με μεγάλες οθόνες 9,3 και 10,2 ιντσών, αλλά και εξαιρετικά αναβαθμισμένη ποιότητα κατασκευής.

Το νέο CAPTUR

O χώρος επιβατών έχει μεγαλώσει, ενώ με το συρόμενο πίσω κάθισμα, που έχει διατηρηθεί, ο χώρος αποσκευών έχει εκτοξευθεί στα 536 λίτρα (από max 455 στο υπάρχον μοντέλο), με άλλα 27 λίτρα να είναι διαθέσιμα για τοποθέτηση αντικειμένων στο εσωτερικό. Το νέο μοντέλο θα είναι διαθέσιμο με κινητήρες: TCe 100, 1.3 TCe 130, 1.3 TCe 155, 1.5 Blue dCi 95, 1.5 Blue dCi 115 και σε έκδοση E-TECH Plug-in hybrid. Εμπλουτισμένο με ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) και σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης: Hghway and Traffic Jam Companion, Adaptive Cruise Control, Cruise Control and Speed Limiter, Automatic Headlights και συστήματα ασφάλειας: Active Emergency Braking, Blind Spot Warning, Traffic Signal Recognition with Speeding Alert και Lane Departure Warning and Lane Keeping Assist. Φέρει και συστήματα παρκαρίσματος: 360° Camera, Rear Cross Traffic Alert και Easy Park Assist.