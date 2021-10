Adele: Το "Easy On Me" σπάει όλα τα ρεκόρ

Η Βρετανίδα τραγουδίστρια Adele, με το νέο της σινγκλ "Easy On Me", το πρώτο της κομμάτι εδώ και έξι χρόνια, κατέκτησε σήμερα την πρώτη θέση στις πωλήσεις στη Βρετανίας, καταρρίπτοντας σειρά ρεκόρ.

Μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του, το "Easy On Me" κατέχει πλέον την πρώτη θέση στην κατάταξη στη Βρετανία των σινγκλ με 217.300 πωλήσεις, τον μεγαλύτερο αριθμό από την κυκλοφορία του "Shape of You" του Εντ Σίραν το 2017 (226.800 πωλήσεις), ανακοίνωσε σε ένα δελτίο Τύπου ο οργανισμός αρμόδιος για τις κατατάξεις.

Είναι το τρίτο τραγούδι της Αντέλ που κατακτά αυτήν τη θέση, σύμφωνα με το Official Charts Company.

Με περισσότερες από 24 εκατομμύρια ακροάσεις μονάχα στη Βρετανία, το τραγούδι έσπασε, επίσης, το ρεκόρ του σινγκλ με τη μεγαλύτερη ακρόαση στο διαδίκτυο στη χώρα την εβδομάδα της κυκλοφορίας του, ένα ρεκόρ που κατείχε από το 2019 το "7 rings" της Αριάνα Γκράντε (16,9 εκατομμύρια ακροάσεις).

Το κομμάτι αναδείχθηκε, επιπλέον, σε εκείνο με τις περισσότερες πωλήσεις στην ψηφιακή εκδοχή του, σε μία εβδομάδα, για όλο το 2021, με 23.500 ψηφιακές πωλήσεις.

Το "Easy On Me" είναι το πρώτο σινγκλ του πολυαναμενόμενου άλμπουμ "30", του πρώτου της Βρετανίδας τραγουδίστριας έπειτα από έξι χρόνια μακριά από τη μουσική. Η Λονδρέζα καλλιτέχνιδα, που ζει στο Λος Άντζελες, μιλάει για τις δυσκολίες που σηματοδότησαν το πέρασμά της στα τριάντα, το διαζύγιό της έως τη σκληρή διακοπή της καριέρας της.

