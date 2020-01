Αγωνία για τη Μαντόνα - Ακυρώνει συναυλίες λόγω "συνεχών τραυματισμών"

Η βασίλισσα της ποπ Μαντόνα ακύρωσε ένα ακόμη σόου στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας, τη Λισαβόνα, την πόλη που αποτέλεσε έμπνευση για το τελευταίο άλμπουμ της Madame X, καθώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει τους πόνους από τους «συνεχείς τραυματισμούς» της, ανακοίνωσε η εταιρεία που έχει αναλάβει την περιοδεία της.

Η εταιρεία Everything Is New εξέδωσε ανακοίνωση στο Facebook, όπου ζητούσε συγγνώμη στους θαυμαστές της διάσημης τραγουδίστριας και τους ευχαριστούσε για τις «ευχές τους για την ανάρρωση της Μαντόνα».

«Διατυπώνουμε την ειλικρινή λύπη μας για την απογοήτευση που προκαλέσαμε στους θαυμαστές μας εξαιτίας των απρόβλεπτων και τελευταίας στιγμής αλλαγών στο πρόγραμμα» τονίζεται.

Η συναυλία, που επρόκειτο να δώσει απόψε το βράδυ, είναι η δεύτερη που ακυρώνει η Μαντόνα, μετά την έναρξη τη 12η Ιανουαρίου, της ευρωπαϊκής περιοδείας της στη Λισαβόνα.

«Συγγνώμη, έπρεπε να ακυρώσω το αποψινό» έγραψε η 61χρονη καλλιτέχνιδα στο Instagram μετά την ακύρωση του πρώτου σόου στη λεωφόρο Coliseu dos Recreios της Λισαβόνας την Κυριακή.

«Όμως, πρέπει να ακούσω το σώμα μου και να ξεκουραστώ!».

Χθες Τρίτη, η τραγουδίστρια ανήρτησε ένα βίντεο στο Instagram, όπου εμφανίζεται να ανεβαίνει σκάλες με τη βοήθεια ενός μπαστουνιού. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, η Μαντόνα μοιράστηκε, επίσης, ένα βίντεο όπου κάνει μπάνιο σε πάγο.