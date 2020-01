AleXsandro Palombo: Όταν η Meghan Markle έγινε... Simpson

Γνωστός για τα σατιρικά Simpsons illustrations του που αντλούν τις εμπνεύσεις τους από το χώρο της μόδας, από την πολιτική και τη θρησκεία, ο aleXsandro Palombo σατιρίζει celebrities και όχι μόνο με τον δικό του ακτιβιστικό τρόπο. Είναι άλλωστε ένας καλλιτέχνης που έχει γίνει γνωστός σε όλο τον πλανήτη μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όντας αναγνωρίσιμος μέσα από τα έργα του όσο λίγοι.

"Η εποχή της showbiz στην οποία ζούμε είναι ένα show, η πολιτική ζωή είναι show και αυτή, οι τρομοκράτες ακόμα και εκείνοι δίνουν ένα show οι καθημερινοί άνθρωποι που τραβούν selfies φωτογραφίες επιδεικνύονται με τον τρόπο τους. Όλα είναι show. Και αυτή η τάση μας κατατρώει σταθερά, μας στοιχειώνει", αναφέρει ο Palombo.

Ο σύγχρονος καλλιτέχνης και ακτιβιστής χρησιμοποιεί πάντα τη σάτιρα ως εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό για σημαντικά κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα.

Στα πιο δημοφιλή του έργα το "Just Because I am a Woman", το "Disabled Disney Princesses", το "Disney Princesses, το Breast Cancer Survivors" και πολλά ακόμη.

Ο Alexsandro μίλησε στο News247 το 2014, παρουσιάζοντας το πολύχρωμο και ανατρεπτικό "ατελιέ" του μυαλού του.

Σήμερα όμως επιστρέφει με νέα.. μούσα, την πολυσυζητημένη τις τελευταίες εβδομάδες "Meghan Markle".

Παρακάτω η Meghan... ως Simpson.

Meghan Markle as Simpson ALEXSANDRO PALOMBO

Meghan Markle as Simpson ALEXSANDRO PALOMBO

Meghan Markle as Simpson ALEXSANDRO PALOMBO

Meghan Markle as Simpson ALEXSANDRO PALOMBO