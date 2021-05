Άννα Βίσση - Δέσποινα Βανδή: Η συνάντηση και τα σχέδια για συνεργασία

Συνάντηση για καφέ και για να συζητήσουν τα επόμενα μουσικά τους βήματα είχαν η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή το πρωί της Τρίτης (04/5).

Μαζί με τις καταξιωμένες τραγουδίστριες ήταν και ο CEO της δισκογραφικής εταιρείας Panik, Γιώργος Αρσενάκος, όπως αποκάλυψαν και οι τρεις μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στο Instagram.

Η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή, που έγραψαν μουσική και τηλεοπτική ιστορία με την επί σκηνής συνύπαρξή τους στο "Just The 2 Of Us" πριν από μερικούς μήνες, φαίνεται πως ετοιμάζουν κοινές εκπλήξεις και επαγγελματικές συνεργασίες που θα "ταράξουν" τα νερά. Άλλωστε, οι φήμες για συνεργασία υπάρχουν εδώ και καιρό, ήδη από την θρυλική εμφάνισή τους στο μουσικοχορευτικό σόου.

Οι αινιγματικές τους λεζάντες - και ειδικά εκείνη του Γιώργου Αρσενάκου, που υπονοεί πως έχουν ένα μυστικό - μάλλον "μαρτυρούν" πως οι ευχάριστες ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν να έρθουν.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσαν:

