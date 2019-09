Αριάνα Γκράντε: Αγωγή για πλαστοπροσωπία στα Forever 21 που πάνε για "λουκέτο"

H διάσημη ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε κατέθεσε αγωγή, μεταξύ των άλλων και για πλαστοπροσωπία, κατά της αλυσίδας Forever 21 καθώς η τελευταία, σύμφωνα με την τραγουδίστρια, χρησιμοποίησε ένα μοντέλο "σωσία" της σε διαφημιστικές καμπάνιες αλλά και φωτογραφίες και video της ίδιας χωρίς να έχει δώσει την συγκατάθεση της. Σύμφωνα με το Forbes η αποζημίωση που έχει αιτηθεί είναι της τάξης των 10 εκατ. δολαρίων.

Αδυναμία συνεργασίας

Αριάνα Γκράντε και Forever 21 είχαν συζητήσει το 2018 για πιθανή συνεργασία όμως όπως αναφέρεται στην αγωγή σύμφωνα με το BBC δεν επετεύχθη συμφωνία καθώς "τα ποσά που η Forever 21 προσφέρθηκε να πληρώσει για το δικαίωμα χρήσης του ονόματος και της εικόνας της κας. Γκράντε κρίθηκαν ανεπαρκή για έναν καλλιτέχνη τέτοιου επιπέδου" αναφέρεται στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Καλιφόρνια. "Αντί να πληρώσουν για το δικαίωμα όπως απαιτεί ο νόμος, οι κατηγορούμενοι απλά το έκλεψαν" συνεχίζει η καταγγελία.

Η παραπλανητική καμπάνια έγινε κυρίως τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2019, πριν από την κυκλοφορία του δίσκου της Αριάνα Γκράντε "Thank you, Next" και πέρα από το μοντέλο σωσίας που την αντιγράφει στο video 7 Rings η Forever 21 φέρεται να χρησιμοποίησε δεκάδες φωτογραφίες και video χωρίς την προηγούμενη έγκριση της.

Η έστω και καθυστερημένη αντίδραση της Αριάνα Γκράντε δεν αποκλείεται να συνδέεται και τις πληροφορίες που θέλουν την Forever 21 να βρίσκεται ένα βήμα πριν την χρεοκοπία που δημιουργεί φόβους ότι μπορεί να οδηγήσει σε λουκέτο τα πάνω από 800 καταστήματα που έχει σε όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων και ένα στην Αθήνα.

Χαρακτηριστικό την καθοδικής πορείας της εταιρείας που πρωταγωνιστούσε τα τελευταία χρόνια είναι ότι τον Ιούλιο, το Forbes "αποκαθήλωσε" απο την λίστα των δισεκατομμυριούχων το ζευγάρι των ιδρυτών της Forever 21, τους κορεατικής καταγωγής Do Won Chang και Jin Sook Chang. Από τα 5,9 δισ. δολάρια που υπολογίζονταν η περιουσία τους το 2015 (σ.σ. χρονία που είχε παρουσιάσει τις ισχυρότερες πωλήσεις η αλυσίδα), σήμερα προσδιορίζεται σε κάτω από 800 εκατομμύρια.

Η χθεσινή εξέλιξη με την Αριάνα Γκράντε δεν αποκλείεται να επισπεύσουν τις διαδικασίες για την αλυσίδα η οποία φλερτάρει με την χρεοκοπία καθώς δεν κατάφερε να επιτύχει ρύθμιση του χρέους της. Όπως αναφέρει το CNBC ένα πιθανό λουκέτο της Forever 21 πέρα από τους 30.000 και πλέον εργαζόμενους της παγκοσμίως θα επηρέαζε σημαντικά και εταιρείες real estate στην Αμερική καθώς κάθε κατάστημα είναι της τάξης των 35.000 τ.μ..

Σύμφωνα με πληροφορίες του News24/7 αυτός ήταν και ο λόγος (σ.σ. η μη εύρεση τόσο μεγάλων χώρων σε Mall και εμπορικά σημεία) που η αλυσίδα παραμένει μέχρι σήμερα με ένα κατάστημα στην οδό Ερμού, παρά την θετική πορεία στην χώρα μας.