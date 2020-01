Britney Spears: Έρχεται η πρώτη της έκθεση ζωγραφικής

Μέσω ενός βίντεο που κοινοποίησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Britney Spears αποκαλύπτει στους φαν της ότι στις 18 Ιανουαρίου εγκαινιάζει την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής της.

Πριν δύο χρόνια περίπου το σύμβολο της ποπ προσέθεσε στο βιογραφικό της την ιδιότητα της εικαστικού, δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο που τη δείχνει να ζωγαφίζει.

Η έκθεση της Britney Spears φέρει τον τίτλο "Sometimes you just gotta play!!!!!!". Η ιστοσελίδα της γκαλερί δεν παρέχει περισσότερες λεπτομέρειες, αφήνοντας αμφιβολίες για την συμμετοχή της ίδιας της Μπρίτνεϊ στην εκδήλωση.

Σημειώνεται ότι η Britney Spears είχε παραχωρήσει τον πίνακα με τα λουλούδια ο οποίος κοσμεί την αναγγελία της έκθεσης στο Instagram σε μια φιλανθρωπική δημοπρασία που έγινε στο Λας Βέγκας το 2017. Εκεί αγοράστηκε από τον Robin Leach παρουσιαστή της τηλεοπτικής εκπομπής Lifestyles of the Rich and Famous, αντί του ποσού των 10.000 δολαρίων.

"Τα λουλούδια στον πίνακά μου αντιπροσωπεύουν ένα νέο ξεκίνημα, γιατί μόνο μ' αυτό το πνεύμα μπορούμε να πάμε μπροστά", ανέφερε η τραγουδίστρια.