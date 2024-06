Britney Spears: Κάνει πρόποση με το κοκτέιλ της και “καρφώνει” τον Timberlake

Η αινιγματική φωτογραφία – καρφί της Britney Spears για τη σύλληψη του Justin Timberlake.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) έσπασε τη σιωπή της σχετικά με τη σύλληψη του πρώην συντρόφου της Τζάστιν Τίμπερλεϊκ (Justin Timberlake), για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στα Χάμπτονς του Λονγκ Άιλαντ.

Η διάσημη pop star φωτογράφισε το ποτήρι του κοκτέιλ της και έκανε πρόποση στα “μικρά πράγματα”, λίγες ώρες αφότου κυκλοφόρησε η mugshot του, στην οποία ο Τίμπερλεϊκ φαίνεται με κατακόκκινα μάτια και “πέτρινο” πρόσωπο.

“Είναι τα μικρά πράγματα, ξέρετε (It’s the little things you know)”, έγραψε η Σπίαρς ως σχόλιο στη φωτογραφία του πολύχρωμου ποτού της.

Η άκρως αινιγματική ανάρτηση – καρφί ήρθε λίγο μετά τη σύλληψη του γνωστού τραγουδιστή, ο οποίος έχοντας φύγει από ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο Σαγκ Χάρμπορ φέρεται να παραβίασε ένα στοπ. Ο pop star είπε στους αστυνομικούς που τον συνέλαβαν ότι είχε πιει μόνο ένα μαρτίνι, ενώ αρνήθηκε τρεις φορές να υποβληθεί σε αλκοτέστ, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ήταν ζευγάρι με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ από το 1999 έως το 2002 και οι δυο τους είχαν μία ιδιαίτερα ταραχώδη σχέση, με κατηγορίες για απιστία και από τις δύο πλευρές. Μετά τον χωρισμό τους, ο Τίμπερλεϊκ κυκλοφόρησε το τραγούδι του “Cry Me a River”, το οποίο υπονοούσε ότι η Σπίαρς ήταν άπιστη.

Στη συνέχεια, χρόνια αργότερα, η Σπίαρς ανταπέδωσε τα πυρά αυτά στα απομνημονεύματά της, “The Woman in Me”, όπου διατύπωσε μια σειρά από κατηγορίες εναντίον του πρώην της – συμπεριλαμβανομένου του ότι εκείνος ήταν ο άπιστος στη σχέση τους. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι είχε διακόψει την εγκυμοσύνη της όσο ήταν ζευγάρι, καθώς ο τραγουδιστής δεν ήταν έτοιμος να γίνει πατέρας.

Η ανάρτηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς