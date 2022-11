Britney Spears: Ποζάρει ολόγυμνη στη μπανιέρα και αδιαφορεί για τους haters - "Χειροκροτήστε με"

Παρά τις αντιδράσεις και τα αρνητικά σχόλια από μερίδα των θαυμαστών της για τις αποκαλυπτικές φωτογραφίες που δημοσιεύει στα social media, η Britney Spears (Μπρίτνεϊ Σπίαρς) συνεχίζει ακάθεκτη.

Στην τελευταία φωτογραφία που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η διάσημη ποπ σταρ ποζάρει ολόγυμνη στη μπανιέρα της, κρατώντας με τα χέρια της το στήθος της και κρύβοντας με "αυτοκόλλητα" άλλα επίμαχα σημεία του σώματός της.

Η διάσημη τραγουδίστρια, η οποία πρόσφατα αποκάλυψε πως πάσχει από νευρική βλάβη, αδιαφορεί για τους haters της, αφού στη λεζάντα της ανάρτησής της αναφέρει ότι δεν βγάζει ποτέ επαγγελματικές φωτογραφίες και δεν ασχολείται καθόλου με τα αρνητικά σχόλια.

"I like to suck!!! Never professional pics… sucking comes easy for me!!! Keep clapping bitch!!!", έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση της Britney Spears:

