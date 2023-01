Casio και Twingo απαντούν στο πολυσυζητημένο τραγούδι της Σακίρα - Οι σπόντες του Πικέ

Το Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 αποτελεί το νέο κομμάτι της Σακίρα και ταυτόχρονα μια επίθεση προς τον Ζεράρ Πικέ, τον πρώην σύζυγό της που την απάτησε πολλάκις, με συνέπεια το χωρισμό του ζευγαριού.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον παραγωγό Bizarrap στο ολοκαίνουριο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε στα ισπανικά την Τετάρτη και έχει ξεπεράσει τα 89 εκατ. προβολές.

Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους ύστερα από 11 χρόνια σχέσης και έχοντας αποκτήσει δύο γιους, τον 9χρονο Μίλαν και τον 7χρονο Σάσα.

Ο Πικέ, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, είχε απιστήσει πολλές φορές, ενώ η σχέση του με την Κλάρα Κία, ήταν σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Τους τελευταίους μήνες η Κολομβιανή τραγουδίστρια έχει μιλήσει για το χωρισμό τους, με τον ποδοσφαιριστή να μην έχει προχωρήσει σε καμία εξήγηση.

Ορισμένοι στίχοι του νέου τραγουδιού της Σακίρα συνιστούν ξεκάθαρη επίθεση τόσο στον Πικέ, όσο και στην 23χρονη σύντροφό του, Κλάρα Κία.

Οι επίμαχοι στίχοι του τραγουδιού:

Claramente (Προφανώς) (σ.σ. Κλάρα είναι το όνομα της νέας συντρόφου του Πικέ)

Cambiaste un Ferrari por un Twingo (Αντάλλαξες μία Ferrari με ένα Twingo)

Cambiaste un Rolex por un Casio (Αντάλλαξες ένα Rolex με ένα Casio)

Casio και Twingo απαντούν στη Shakira

Casio και Twingo, δύο από τις επωνυμίες που ακούγονται στο νέο τραγούδι της Shakira αντέδρασαν με χιούμορ στις παραπάνω αναφορές στο τραγούδι και εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να γίνουν trend και να δείξουν τα οφέλη και τις καινοτομίες τους.

Στο Twitter, η Casio απάντησε σχετικά με το ζήμημα: "Σήμερα λάβαμε αρκετές ειδοποιήσεις για μια αναφορά του CASIO σε ένα τραγούδι. Τα ρολόγια, τα πληκτρολόγια και οι αριθμομηχανές CASIO είναι εφ' όρου ζωής."

Από την ανάρτηση δεν έλειπαν και hashtags από στίχους του κομματιού της Σακίρα.

Η Renault, η εταιρεία που κατασκευάζει το αυτοκίνητο Twingo, απάντησε επίσης. Το ισπανικό τμήμα της μάρκας ανέβασε μια φωτογραφία με αυτοκίνητο Twingo και έκανε αναφορά στον στίχο της Shakira όπου τραγούδησε, "A she-wolf like me isn't for guys like you."

Η Renault χρησιμοποίησε επίσης το hashtag «claramente» στην ανάρτηση, που παραπέμπει στο όνομα της νέας συντρόφου του Πικέ, Κλάρα.

Το αυτοκίνητο στη φωτογραφία έχει τον αριθμό 22, που είναι μια αναφορά στον στίχο: "Αξίζω όσο δύο 22χρονες". Η Κλάρα φέρεται να ήταν 22 ετών όταν άρχισε να φλερτάρει με τον Πικέ.

«Για αγόρια και κορίτσια σαν εσένα. Ανέβασε τον ήχο!" έγραψε η Renault στο Twitter.

Η πρώτη αντίδραση του Πικέ

Σε event που αφορούσε το Kings League, τη λίγκα ποδοσφαίρου 7×7, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στην πλατφόρμα Twitch, ο Πικέ ανακοίνωσε πως η εταιρεία Casio είναι πλέον σπόνσορας του πρωταθλήματος.

Όταν το ανακοίνωσε οι υπόλοιποι συμμετέχοντες του event ξέσπασαν σε γέλια: «Φίλε μας δουλεύεις τώρα, έτσι;» ακούστηκε να λέει ένας. «Είναι καλά ρολόγια. Κρατάνε μια ζωή» απάντησε ο Πικέ, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια άφηνε υπονοούμενα και χρησιμοποιούσε λέξεις που ακούγονται στο τραγούδι.

Λίγο μετά ο Πικέ είπε ότι θα πάει στο γήπεδο με ένα αυτοκίνητο Twingo. «Τι έγινε τώρα, δεν μπορώ να κλείσω προσωπικές συμφωνίες με χορηγούς; Γιατί εγώ θα έρθω με ένα Twingo», είπε χαρακτηριστικά.

