Χρυσές σφαίρες: Τη Μισέλ Γέο δεν την διακόπτεις όταν μιλάει - Η viral αντίδρασή της

Η Michelle Yeoh έχει ‘κλείσει’ τα 60. Πράγμα που κρύβει πολύ καλά τα σχεδόν 40 χρόνια που εμφανίζεται στη μεγάλη οθόνη.

Από το 1997 πρωταγωνιστεί σε ταινίες του Hollywood, με το ντεμπούτο της εκεί να έγινε σε ταινία του James Bond και για την ακρίβεια στο Tomorrow Never Dies.

Έχει περίοπτη θέση στη λίστα των Ασιατών που τα ‘κατάφεραν’ στη μεγαλύτερη ‘αγορά’.

Παρεμπιπτόντως, είχε ‘κλείσει’ δουλειές έως και το τέλος του 2028 πριν πάρει τη Χρυσή Σφαίρα για το ρόλο της στην ταινία “Τα πάντα όλα” (Everything Everywhere All At Once) που είχε έξι υποψηφιότητες.

Η Yeoh ήταν η νικήτρια της κατηγορίας ταινία δράσης/μιούζικαλ/κωμωδία.

Κέρδισε τις Lesley Manville (Mrs. Harris Goes to Paris), Margot Robbie (Babylon), Anya Taylor-Joy (The Menu) και Emma Thompson (Good Luck to You, Leo Grande).

Όταν τη φώναξαν στη σκηνή για να παραλάβει την πρώτη Χρυσή Σφαίρα της καριέρας της, ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα στο Hollywood. Όπως έφτανε στο σήμερα, 'έχασε' τους χρόνους που τις είχε δώσει η παραγωγή -για να μην 'εξοκλείλει' το πρόγραμμα. Έτσι, άρχισε να ακούγεται η μουσική-σήμα κατατεθέν του 'συντόμευε'.

Η πρωταγωνίστρια γύρισε το κεφάλι προς τα πίσω, είπε "σκάστε, γιατί μπορώ να σας δείρω όλους. Και αυτό το λέω σοβαρά" και πρόσθεσε "θα καθίσω εδώ και θα ζήσω όλα τα συναισθήματα έως ότου συνειδητοποιήσω τι έγινε. Μιλάμε για 40 χρόνια δουλειάς”.

Μιλούσε για 3.45 λεπτά.

Εξήγησε πως όταν πρωτοπήγε στο Hollywood ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Της είπαν πως είναι μειονότητα. Είπε πως δεν το πιστεύει. Όταν εξεπλάγησαν που μιλούσε αγγλικά, σχολίασε “η πτήση ήταν 13 ώρες. Τις πέρασα μαθαίνοντας τη γλώσσα”.

Ακολούθησαν συνεργασίες με πολλά ‘τεράστια’ ονόματα (Steven Spielberg, Rob Marshall, James Cameron, μεταξύ άλλων), πριν διαπιστώσει πως οι ευκαιρίες μειώνονταν όσο μεγάλωνε.

“Και μετά ήλθε το δώρο του 'Tα πάντα όλα'” όπου συμπρωταγωνιστεί με την Jamie Lee Curtis.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ταινίας, όπως είπε ο εκ των σεναριογράφων, Daniel Scheinert “έχουμε την περιγραφή του οικογενειακού δράματος, της επιστημονικής φαντασίας και της φιλοσοφίας”, με την Yeoh να είναι στο επίκεντρο της ταινίας kung fu που εξελίσσεται σε πολυδιάστατα σύμπαντα και έχει στο επίκεντρο τα χάσματα γενεών, τα λάθη στην επικοινωνία και τις ιδεολογικές διαφορές μέσα σε μια οικογένεια. Όλα ξεκινούν από μια γυναίκα που προσπαθεί να πληρώσει τους φόρους της.

Πέντε facts για την Yeoh

Η Yeoh ήταν αθλητικός τύπος από όταν ήταν μαθήτρια. Στο σχολείο διακρίθηκε στην κολύμβηση και το ράγκμπι . Από τα 4 έκανε μπαλέτο , καριέρα που διεκδίκησε μέσω και σπουδών στο Λονδίνο, στην παγκοσμίου φήμης Royal Academy of Dance .

και το . Από τα 4 έκανε , καριέρα που διεκδίκησε μέσω και σπουδών στο Λονδίνο, στην παγκοσμίου φήμης . Πριν φύγει από τη Μαλαισία, αναδείχθηκε Miss Malaysia το 1983. Αυτός ο τίτλος άνοιξε το δρόμο για διαγωνισμούς ομορφιάς στην Αυστραλία, όπου επίσης φόρεσε διάφορα στέμματα. Πώς από το μπαλέτο και τα καλλιστεία βρέθηκε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες δράσης;

το 1983. Αυτός ο τίτλος άνοιξε το δρόμο για διαγωνισμούς ομορφιάς στην Αυστραλία, όπου επίσης φόρεσε διάφορα στέμματα. Πώς από το μπαλέτο και τα καλλιστεία βρέθηκε να πρωταγωνιστεί σε ταινίες δράσης; Ο επιχειρηματίας Dickson Poon, συνιδρυτής της εταιρίας παραγωγής D&B Films, αναζητούσε μια ηθοποιό να ‘παίξει’ με τον Jackie Chan σε μια διαφήμιση. Σε ένα δείπνο, φίλος του πρότεινε την Yeoh -είχε μόλις κατακτήσει τον τίτλο της Miss Malaysia. Ο Poon την κάλεσε στο Χονγκ Κονγκ για audition, ‘πέρασε’ και υπέγραψε συμβόλαιο με την D&B Films.

Aπό τότε… δέρνει κόσμο σε ταινίες.

Μολονότι δεν έχει εκπαιδευτεί στις μεικτές πολεμικές τέχνες , έχει κερδίσει το θαυμασμό ειδημόνων, για την ικανότητα της να δείχνει εξαιρετική στο kung fu . Εκείνη λέει πως τη βοήθησε το μπαλέτο που της έδωσε την ευλυγισία που χρειάζεται, για να εκτελεί τις σκηνές. Τις κινήσεις τις μαθαίνει σαν να είναι χορογραφία, με προπονήσεις που κάνει με έναν βετεράνο action star.

, έχει κερδίσει το θαυμασμό ειδημόνων, για την ικανότητα της να δείχνει εξαιρετική στο . Εκείνη λέει πως τη βοήθησε το μπαλέτο που της έδωσε την ευλυγισία που χρειάζεται, για να εκτελεί τις σκηνές. Τις κινήσεις τις μαθαίνει σαν να είναι χορογραφία, με προπονήσεις που κάνει με έναν βετεράνο action star. Είναι Βουδίστρια και οπαδός του διαλογισμού και της πειθαρχίας, στοιχεία που όπως λέει είναι σημαντικά για να μπορεί να έχει την υπομονή να κατακτά τους ρόλους της.

