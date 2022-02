Dakota Johnson: Αποκτά δική της ταινία Marvel - Ποια είναι η Madame Web που θα ενσαρκώσει

Η Dakota Johnson που έγινε διεθνώς γνωστή από την τριλογιία ταινιών "50 Shades of Grey" (50 αποχρώσεις του γκρι) είναι όπως όλα δείχνουν η νεότερη προσθήκη στο λαμπρό ρόστερ ηθοποιών των ταινιών Marvel.

Σύμφωνα με το Deadline η Johnson έχει υπογράψει με τη Sony για να πρωταγωνιστήσει σε δική της ταινία με τίτλο Madame Web, μια ηρωίδα, η οποία εντάσσεται στο σύμπαν του δημοφιλούς Spider-Man. Επομένως η 32χρονη ηθοποιός θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωταγωνίστρια του Sony's Spider-Man Universe (στο οποίο ανήκουν ο Venom του Tom Hardy, ο Morbius του Jared Leto, o πολυαναμένος Kraven του Aaron-Taylor Johnson και φυσικά ο Spider-Man του Tom Holland).

Την ταινία θα σκηνοθετήσει η S. J. Clarkson (Marvel's The Defenders, Jessica Jones) και το σενάριο υπογράφουν οι Matt Sazama και Burk Sharpless (lDracula Untold, The Last Witch Hunter, Gods of Egypt).

Αξίζει να σημειωθεί ότι φαβορί για τον ρόλο της Madame Web αποτελούσε η Sandra Bullock, η οποία ωστόσο σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Τζίμι Κίμελ ξεκαθάρισε τις φήμες, λέγοντας πως η Marvel δεν την έχει προσεγγίσει ποτέ μέχρι στιγμής. «Δε νομίζω πως είμαι υλικό για τη Marvel. Ποτέ δεν με έχει προσεγγίσει η Marvel. Ποτέ» είπε χαρακτηριστικά η Μπούλοκ.

H Madame Web MARVEL

Madame Web: Ποια είναι η ηρωίδα που θα παίξει η Dakota Johnson

Η Madame Web, κατά κόσμον Cassandra Webb, δημιουργήθηκε σαν χαρακτήρας από τον Ντένις Ο’Νιλ και σχεδιάστηκε από τον Τζον Ρομίτα Τζούνιορ κι έκανε την πρώτη της εμφάνιση στα κόμικς στο τεύχος #210 του The Amazing Spider-Man, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1980. Εκεί εμφανίζεται ως μια ηλικιωμένη τυφλή γυναίκα που πάσχει από χρόνιο νευρομυϊκή ασθένεια η οποία την κάνει να κινείται και να αναπνέει με δυσκολία. Είναι συνδεδεμένη με ένα μηχάνημα υποστήριξης ζωής το οποίο μοιάζει με ιστό αράχνης. Είναι μεταλλαγμένη, έχει δηλαδή γεννηθεί με υπερφυσικές δυνάμεις και συγκεκριμένα έχει τηλεπάθεια, διόραση, την ικανότητα να προβλέπει το μέλλον καθώς και να ανιχνεύει την παρουσία τηλεπαθητικών δυνάμεων σε άλλους. Παρόλο που κρατάει την ατζέντα της κρυφή, τάσσεται με το μέρος του καλού και βοηθά τον Spider-Man, με τις προβλέψεις της, σε διάφορες υποθέσεις.

Η Madame Web έχει εμφανιστεί σε άλλα μέσα, από σειρές μέχρι και σε video games. Μάλιστα έχει παρουσιαστεί ως και ένα ον που ταξιδεύει σε διάφορες διαστάσεις και δουλεύει για τον Beyonder.

Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα η Johnson θα παίξει τον ρόλο μιας ηλικιωμένης γυναίκας αν και το πιθανότερο είναι να την δούμε ως μια πιο νέα εκδοχή της σε μια ταινία που μπορεί να ακολουθεί κάποια origin ιστορία της Madame Web. Άλλωστε η "συνταγή" της εισαγωγής της νεότερης εκδοχής ενός χαρακτήρα έχει ήδη πετύχει με την Kathryn Hann που ενσάρκωσε την Agatha Harkness στο WandaVision και έκλεψε τις εντυπώσεις. Η Hann μάλιστα υπέγραψε να πρωταγωνιστήσει σε δική της σειρά για την Agatha.

Ας δούμε την εισαγωγή της Madame Web στη σειρά κινούμενων σχεδίων του Spider-Man από τα 90's:

