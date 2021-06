"Do It Yourself": Η Ριάνα βάφτηκε, ντύθηκε και φωτογραφήθηκε μόνη της για τη Vogue

Στο σκηνικό της φωτογράφισης για τη Vogue Italia η Ριάνα ήταν ταυτόχρονα η καλλιτέχνης, η μούσα, η παρατηρήτρια και η παρατηρούμενη, η σκηνοθέτης και ο χαρακτήρας.

Η Ριάνα διακρίνεται για τις κομψές της εμφανίσεις. ADVERTISING Η τραγουδίστρια και επιχειρηματίας όχι μόνο φωτογραφήθηκε για το εξώφυλλο του νέου τεύχους του Vogue Italia, αλλά πήγε ένα βήμα πιο πέρα. Επιμελήθηκε η ίδια το στυλ της και φωτογράφησε τον εαυτό της. Για το εξώφυλλο του τεύχους«Do It Yourself» (Κάν' το μόνος σου) η καλλιτέχνης φωτογραφήθηκε φορώντας ένα βραδινό μαύρο φόρεμα Valentino και ψηλά τακούνια. Το τεύχος φέρει την ένδειξη «Rihanna by Rihanna». «Στο σκηνικό της φωτογράφισης η Ριάνα ήταν ταυτόχρονα η καλλιτέχνης και η μούσα, η παρατηρήτρια και η παρατηρούμενη, η σκηνοθέτης και ο χαρακτήρας, πειραματιζόμενη με τη λεπτή γραμμή που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών ενός καλλιτέχνη» εξηγείται στη λεζάντα στην ανάρτηση στο Instagram του Vogue Italia. «Αλλά δεν έχουμε καλέσει ποτέ το άτομο που προβάλλεται να κάνει τα πάντα μόνο του: να ποζάρει, να φωτογραφηθεί και να επιλέξει τα ρούχα που θα φορέσει. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κατάλληλη ευκαιρία για αυτό το νέο πείραμα, από το τεύχος DIY. Ούτε θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη πρωταγωνίστρια από τη Rihanna - που εμφανίστηκε σε τόσα πολλά εξώφυλλα, αλλά ποτέ όπως αυτή τη φορά, σε έκδοση, στην οποία η ίδια, και μόνον η ίδια, επέλεξε να απεικονίσει τον εαυτό της, χωρίς φίλτρα ή μεσολάβηση» αναφέρεται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σε ένα άλλο εξώφυλλο η τραγουδίστρια φορά ένα τζάκετ και εμφανίζεται με γυρισμένη πλάτη , αλλά το πρόσωπο της διακρίνεται σε μία οθόνη. Η Rihanna δημοσίευσε επίσης αρκετές φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο τεύχος, συμπεριλαμβανομένης μιας στην οποία φοράει ξανά το διάφανο φόρεμα, μια άλλη με κόκκινο φόρεμα και μία ακόμη με πολλά κομμάτια streetwear φορεμένα μαζί. Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

