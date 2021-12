Drakeo the Ruler: Νεκρός ο γνωστός ράπερ - Του επιτέθηκαν με μαχαίρι σε φεστιβάλ

Ο γνωστός Αμερικανός ράπερ Drakeo the Ruler έφυγε από τη ζωή, καθώς δέχτηκε μια επίθεση με μαχαίρι στο μουσικό φεστιβάλ "Once Upon A Time", στο Λος Άντζελες.

Σύμφωνα με το BBC, ο 28χρονος καλλιτέχνης μετά την επίθεση νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όμως υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Darrell Caldwell, όπως ήταν το πραγματικό όνομα του ράπερ, δέχτηκε επίθεση από μια ομάδα αγνώστων στα παρασκήνια. Η συναυλία ήταν να πραγματοποιηθεί στο Banc of California Stadium και θα συμμετείχαν και αρκετοί άλλοι διάσημοι ράπερς, όπως οι Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent και YG.

Ο φίλος του γνωστού καλλιτέχνη, Drake έγραψε ένα μήνυμα στο Twitter για να τον αποχαιρετήσει τον Drakeo the Ruler.

"Όχι ρε φίλε, δεν είναι αλήθεια, τι στο καλό κάνουμε. Πάντα με ανέβαζες με την ενέργειά σου. Αναπαύσου εν ειρήνη", έγραφε στην ανάρτησή του ο Drake για τη δολοφονία του φίλου του.

