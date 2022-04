Ελένη Φουρέιρα: Οι cool φωτογραφίες από την απόδρασή της στο Λονδίνο

Εκτός Ελλάδος αποφάσισε να περάσει αυτές τις μέρες η Ελένη Φουρέιρα, η οποία πραγματοποίησε μια ανοιξιάτικη απόδραση στο Λονδίνο.

Η ιδιαίτερα δραστήρια στα social media τραγουδίστρια, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από το πασχαλινό της ταξίδι.

Φουρέιρα: Οι φωτογραφίες της από το Λονδίνο

Συγκεκριμένα, ανήρτησε μια σειρά από φωτογραφίες με casual εμφάνιση στους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, γράφοντας σχετικά: "Woke up in London".

Μάλιστα, η διάσημη τραγουδίστρια στάθηκε τυχερή, αφού όπως βλέπουμε πέτυχε ηλιόλουστο καιρό.

Φουρέιρα: Οι νέες αναρτήσεις στο Instagram

Λίγο μετά, η Ελένη Φουρέιρα προχώρησε σε μία ακόμη ανάρτηση, στην οποία είναι ντυμένη με ένα πολύ όμορφο φόρεμα σε κόκκινες αποχρώσεις.

"I’m the only thing you should need", έγραψε στη δεύτερη δημοσίευσή της.

