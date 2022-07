Έμιλι Ρατακόφσκι: Ποζάρει ολόγυμνη ενώ την "λούζει" το φως του Παρισιού

Η Έμιλι Ρατακόφσκι κατάφερε να μαγνητίσει για άλλη μια φορά τα βλέμματα, με το καλλίγραμμο σώμα της και την εντυπωσιακή ομορφιά της.

Συγκεκριμένα, το νεαρό μοντέλο έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες που τράβηξε στο Παρίσι.

ADVERTISING

"Took this hair out in Paris" έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της, ωστόσο, στα καρέ δεν την βλέπουμε μόνο να περπατά στους δρόμους της Πόλης του Φωτός ανεμίζοντας τα μαλλιά της.

Την βλέπουμε, επίσης, να ποζάρει ολόγυμνη στο παράθυρο του δωματίου της, καλύπτοντας με τα χέρια της το στήθος της, ενώ την λούζει το φως του ήλιου.

Οι φωτογραφίες της Έμιλι Ρατακόφσκι στο Instagram

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις