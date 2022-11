Επισήμως, η Μαράια Κάρεϊ δεν ειναι η βασίλισσα των Χριστουγέννων

Κοντοζυγώνει η εποχή που όπου και αν στεκόμαστε, όπου και αν βρισκόμαστε το All I Want From Christmas θα παίζει ‘ένα-δύο’ (που λένε και στο ποδόσφαιρο) με το Last Christmas.

Για κάθε ένα από τα 28 χρόνια που μας κάνει παρέα στις γιορτές η Mariah Carey, η ερμηνεύτρια έχει λαμβάνειν 448.480 ευρώ, μόνο από αυτό το τραγούδι.

ADVERTISING

Θα λέγατε έτσι, πως είναι η βασίλισσα των Χριστουγέννων.

Με δικαστική απόφαση, δεν είναι.

Το Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ (US Patent and Trademark Office) απέρριψε το αίτημα της να κάνει δικό της το ψευδώνυμο “Queen of Christmas”, αφότου η εταιρία που εκπροσωπεί την Carey δεν απάντησε έγκαιρα, στην ένσταση που κατέθεσε άλλη τραγουδίστρια.

Όπως αναφέρει το BBC, εάν είχε γίνει αποδεκτή η αίτηση, η Carey θα είχε το νόμιμο δικαίωμα να σταματά όσους ήθελαν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον τίτλο για εμπορεύματα ή στη μουσική.

Την τύχη του Queen of Christmas, είχε και η αίτηση για το QOC (τη συντομογραφία του θέματος μας), αλλά και το Princess Christmas.

Ποια σταμάτησε την πορεία της Carey προς τον μεγαλύτερο οικονομικό θρίαμβο;

Η Elizabeth Chan, την οποία είχε ονομάσει το περιοδικό The New Yorker ως "βασίλισσα των Χριστουγέννων" το 2018, καθώς κυκλοφορούσε πρωτότυπους εορταστικούς δίσκους, κάθε χρόνο, για μια δεκαετία.

Μέσα στον -περασμένο Αύγουστο- η Chan αμφισβήτησε νομικά τα ‘θέλω’ της Carey, ώστε να την μπλοκάρει από το να πάρει την άδεια της αποκλειστικής χρήσης του “βασίλισσα των Χριστουγέννων”.

Ποιο ήταν το πρόβλημα της;

"Τα Χριστούγεννα είναι για όλους. Υπάρχουν για τα μοιραζόμαστε με άλλους. Όχι για να μας ανήκουν.

Η Carey επιχείρησε να τα κάνει το σήμα κατατεθέν της, με κάθε τρόπο, από τη μουσική, έως τα ρούχα, το αλκοόλ, ακόμα και τα περιλαίμια σκύλων -ό,τι υπάρχει στη λίστα με τα προϊόντα που κυκλοφορούν για τις γιορτές και αναγράφουν το Queen of Christmas".

Και αυτό δεν μπορούσε να το επιτρέψει η Chan.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις