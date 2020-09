Erick Morillo: Πέθανε ο Dj του "I Like to Move It", λίγο μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση

Ο διάσημος Dj Erick Morillo INSTAGRAM / @@ERICKMORILLO

Ο διάσημος Dj βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Φλόριντα. Πριν ένα μήνα κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση και τις επόμενες μέρες ήταν η ακρόασή του στο δικαστήριο.

Νεκρός βρέθηκε στο σπίτι του στη Φλόριντα το πρωί της Τρίτης (02/9) ο διάσημος Αμερικανός Dj Erick Morillo, που ήταν γνωστός για το τραγούδι του "I Like to Move it", το οποίο κυκλοφόρησε το 1993 και ακουγόταν στις ταινίες κινουμένων σχεδίων της "Μαδαγασκάρης". ADVERTISING Σύμφωνα με το Usatoday.com, τον θάνατο του 49χρονου μουσικού παραγωγού, που αναδείχθηκε τρεις φορές νικητής του DJ Best House DJ Awards και τρεις φορές νικητής του Best International DJ, επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μαϊάμι Μπιτς, Ernesto Rodriguez, ο οποίος ανέφερε πως τα αίτια του θανάτου του δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ωστόσο, διενεργείται σχετική έρευνα. Ο θάνατος του Morillo έρχεται περίπου ένα μήνα μετά τη σύλληψή του και τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας. Ο ίδιος είχε αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση 25.000 δολαρίων και η επόμενη ακρόασή του στο δικαστήριο ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη Παρασκευή (04/09). Όπως αναφέρει η έκθεση της σύλληψης, η γυναίκα είχε καταγγείλει πως ο γνωστός Dj την κακοποίησε σεξουαλικά στο σπίτι του, ένα βράδυ που η ίδια βρέθηκε εκεί μετά από ένα πάρτυ. Η γυναίκα ανέφερε πως ήταν μεθυσμένη και κοιμήθηκε στο υπνοδωμάτιό του ντυμένη, ενώ αργότερα ξύπνησε χωρίς τα ρούχα της και με τον Morillo να στέκεται γυμνός δίπλα της. Ο διάσημος μουσικός παραγωγός είχε αρνηθεί πως είχε σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα και δέχτηκε να δώσει δείγμα DNA, ενώ η ίδια είχε δηλώσει πως ποτέ δεν είχε συναινέσει σε σεξουαλική επαφή μαζί του προτού κοιμηθεί. Τον Ιούλιο, τα αποτελέσματα των ελέγχων έδειξαν θετική αντιστοιχία του DNA του Morillo πάνω στη γυναίκα. Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr

ADVERTISING

SHARE: