Forbes: Η Kim Kardashian έγινε για πρώτη φορά δισεκατομμυριούχος

Σύμφωνα με το περιοδικό Forbes, η γνωστή σταρ του τηλεοπτικού σόου "Keeping Up With the Kardashians" Kim Kardashian έγινε επίσημα για πρώτη φορά δισεκατομμυριούχος.

Το Forbes κυκλοφόρησε την ετήσια παγκόσμια λίστα δισεκατομμυριούχων την Τρίτη, συμπεριλαμβάνοντας την Kim για πρώτη φορά. Σύμφωνα με το περιοδικό οι ακμάζουσες επιχειρήσεις της Kardashian, η KKW Beauty και η Skims, βοήθησαν την influencer να φτάσει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Η Kardashian ίδρυσε το KKW Beauty το 2017, ακολουθώντας τα χνάρια της Kylie Jenner. Η KKW Beauty έμοιαζε πολύ με την εταιρεία της αδερφής της Kylie, Kylie cosmetics, καθώς είχε ένα παρόμοιο μοντέλο μάρκετινγκ το οποίο απευθύνεται άμεσα προς τον καταναλωτή και βασίζεται κυρίως στην προώθηση στα social media.

Η πρώτη κυκλοφορία καλλυντικών της εταιρείας εξαντλήθηκε εντός δύο ωρών. Μέχρι το 2018, η επιχείρηση είχε επεκταθεί σε σκιές ματιών, κονσίλερ, κραγιόν και αρώματα και είχε έσοδα 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η Kardashian κατέχει και το μεγαλύτερο μερίδιο στην εταιρεία Skims, για την οποία δεν έχει αποκαλύψει τα έσοδά της. Το υπόλοιπο της περιουσίας της Kim Kardashian βρίσκεται σε μετρητά και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένων ακινήτων.

