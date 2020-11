Γενέθλια έχει σήμερα η υπέροχη Σκάρλετ Γιόχανσον - Πόσα κλείνει

Γενέθλια έχει σήμερα, 22 Νοεμβρίου, η Αμερικανίδα ηθοποιός, μοντέλο και τραγουδίστρια Σκάρλετ Γιόχανσον, η οποία γίνεται 36 χρονών.

Σκάρλετ Γιόχανσον JOEL C RYAN/INVISION/AP

Η καλλονή Σκάρλετ έκανε το κινηματογραφικό ντεμπούτο της στο "Ζητούνται Γονείς" (North, 1994) και αργότερα έλαβε υποψηφιότητα για Independent Spirit Award Καλύτερου Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στο Manny & Lo (1996). Έγινε περισσότερο γνωστή με τους ρόλους της στις ταινίες "Ο Γητευτής των Αλόγων" (The Horse Whisperer, 1998) και "Φαντάσματα Εφηβείας" (Ghost World, 2001), "Το Κορίτσι Με Το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι" (Girl with a Pearl Earring, 2003) και "Χαμένοι στη Μετάφραση" (Lost in Translation, 2003) της Σοφία Κόπολα, για την οποία κέρδισε το βραβείο BAFTA Καλύτερης Ηθοποιού σε Πρωταγωνιστικό Ρόλο. Και οι δύο ταινίες της έδωσαν υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα.

Ο ρόλος της στην ταινία "Μοναχικές Καρδιές" (A Love Song for Bobby Long, 2004) χάρισε στην Γιόχανσον μια τρίτη υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου. Η Γιόχανσον πήρε άλλη μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα Β' Γυναικείου Ρόλου για το "Match Point" (2005) του Γούντι Άλεν. Πρωταγωνίστησε σε δύο ακόμα ταινίες του Άλεν: "Scoop" (2006) και "Vicky Cristina Barcelona" (2008). Εμφανίστηκε σε άλλα επιτυχημένα φιλμ, όπως "The Prestige" (2006) του Κρίστοφερ Νόλαν και το καλοκαιρινό blockbuster Iron Man 2 (2010). Στο casting της ταινίας "Το Κορίτσι με το Τατουάζ" (2011), η Γιόχανσον απορρίφθηκε, επειδή ήταν υπερβολικά σέξυ, σύμφωνα με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φίντσερ.

Όταν ήταν μικρή ζούσε από τα συσσίτια

Αξίζει να σημειωθεί ότι με κέρδη 56 εκατομμύρια δολάρια από τον Ιούνιο του 2018 έως τον Ιούνιο του 2019, η Σκάρλετ Γιόχανσον είναι η πιο ακριβοπληρωμένη ηθοποιός του Χόλιγουντ.

Σκάρλετ Γιόχανσον ARTHUR MOLA/INVISION/AP





Η πορεία της αυτή έχει μεγάλη αξία, αφού η Γιόχανσον μεγάλωσε με δυσκολίες και η ίδια έχει εξομολογηθεί ότι όταν ήταν μικρή η οικογένειά της ζούσε από τα συσσίτια: «Η οικογένειά μου συντηρούνταν από τα κοινωνικά προγράμματα που μας παρείχαν φαγητό» είχε πει, συμπληρώνοντας ότι «στην Αμερική, η πείνα των παιδιών είναι πραγματικό πρόβλημα που συχνά παραβλέπεται, όμως όλοι μαζί μπορούμε να το διορθώσουμε».

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι στο θέμα του σεξισμού και της οικονομικής ανισότητας, έχει σταθεί τυχερή: «Είμαι πολύ τυχερή. Βγάζω πολλά χρήματα και είμαι υπερήφανη που είμαι μια ηθοποιός που βγάζει όσα και οι άντρες συνάδελφοι μου. Μπορώ να επισημάνω το γενικό πρόβλημα, αν όμως μιλήσω για μένα μάλλον θα γίνω αντιπαθητική», πρόσθεσε.

