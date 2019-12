Harry Potter: Η φωτογραφία από το reunion του καστ των ταινιών που έγινε viral

Πριν λίγες ημέρες, το cast των νεαρών σταρ των κινηματογραφικών ταινιών του Χάρι Πότερ στήθηκε μπροστά από τον φωτογραφικό φακό, κάνοντας έκπληξη στους θαυμαστές τους.

Πέντε πολύ γνωστοί ηθοποιοί μαζεύτηκαν σε ένα mini-reunion, φωτογραφήθηκαν και ανήρτησαν τη συγκινητική φωτογραφία στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ως χριστουγεννιάτικο δώρο στους «πιστούς» των βιβλίων της Ρόουλαντ και των ταινιών.

Μπορεί ο κύκλος να έχει εδώ και σχεδόν οκτώ χρόνια ολοκληρωθεί, οι ηθοποιοί να τράβηξαν ο καθένας τον δρόμο του, αλλά φαίνεται ότι παραμένουν καλοί φίλοι.

Στη reunion photo διακρίνουμε την Emma Watson (τη Χερμίονι Γκρέιντζερ των ταινιών), τον Tom Felton (τον μοχθηρό Ντράκο Μαλφόι), την Evanna Lynch (τη Λούνα Λάβγκουντ), την Bonnie Wright (την Τζίνι Γουίσλι) και τον Matthew Lewis (τον Νέβιλ Λονγκμπότομ).

Οι φαν ενθουσιάστηκαν με τη φωτογραφία, αλλά οι αντιδράσεις έδειξαν αναστάτωση μιας και δεν έβλεπαν τον Daniel Radcliffe (τον ίδιο τον Χάρι Πότερ) και τον Rupert Grint (τον Ρον Γουίσλι, που όλοι κατασυμπαθήσαμε). Φαίνεται ότι δεν είναι εύκολο να τους συγκεντρώσεις όλους σε ένα μέρος.

Η Emma/Χερμίονι ήταν η πρώτη που ανέβασε ασπρόμαυρη φωτογραφία στον λογαριασμό της στο Instagram, με λεζάντα «Merry Christmas from us» + «χαμογελάκι», την οποία στη συνέχεια έκαναν re-post και οι υπόλοιποι. Ο Tom Felton/Ντράκο Μαλφόι ανέβασε και μία άλλη φωτογραφία από τη συνάντηση, έγχρωμη, με λεζάντα «Season’s greetings from my school mates. @mattdavelewis & I mid debate x #gryfindorVSslytherin».