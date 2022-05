Η Cara Delevingne άφησε λίγα στη φαντασία κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Met Gala το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαΐου. Η νεαρή καλλονή πέταξε το κόκκινο Christian Dior σακάκι της και έμεινε topless, με την εντυπωσιακή της εμφάνιση να κερδίζει τα βλέμματα.

Το σώμα της καλυμμένο με χρυσή μπογιά και μια αλυσίδα, τα φλας των φωτογραφικών φακών στραμμένα πάνω της και το μοντέλο γεμάτο σιγουριά και αυτοπεποίθηση. Αδιαμφισβήτητα μια από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στο The Metropolitan Museum of Art.

"Έκανα μια μικρή αποκάλυψη. Το στήθος μου. Όχι όμως τις θηλές καθώς απ' ότι φαίνεται αυτές πρέπει ακόμα να τις κρύβω" είπε με περιπαικτικό ύφος η Delevingne.

Η Cara Delevingne πέταξε το σακάκι της και έμεινε topless στο Met Gala EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Το Met Gala διοργανώνεται κάθε χρόνο, την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου με σκοπό τη συλλογή χρημάτων για το Ινστιτούτο Κοστουμιών του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη βραδιά αφιερωμένη στην μόδα ενώ πλήθος διασήμων δίνουν κάθε χρόνο το παρόν. Η φετινή θεματική ήταν In America: An Anthology of Fashion με dress code "gilded glamour" γιορτάζοντας όσα ορίζουν την αμερικάνικη μόδα και τους αφανείς Αμερικανούς ήρωες του fashion design κατά τη Χρυσή Εποχή των ΗΠΑ.

Τα εισιτήρια μπορεί να κοστίζουν από 35.000 δολάρια ενώ οι τιμές για τα τραπέζια ποικίλουν από 200.000 μέχρι 300.000 ευρώ. Την περασμένη χρονιά συγκεντρώθηκαν συνολικά 16.4 εκατομμύρια δολάρια για το Ινστιτούτο Κουστομιών της Νέας Υόρκης (Metropolitan Museum of Art’s Costume).

Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν

Gigi Hadid EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Billie Eilish EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Brooklyn Beckham & Nicola Peltz EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Blake Lively EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Blake Lively & Ryan Reynolds EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Ο Bobby Digi Olisa κάνει πρόταση γάμου στην Laurie Cumbo AP

Kim Kardashian & Pete Davidson EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Emily Ratajkowski EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Elon Musk EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

Jared Leto & Alessandro Michele EVAN AGOSTINI/INVISION/AP

