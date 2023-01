Η Κέιτ Γουίνσλετ εμψυχώνει νεαρή δημοσιογράφο που "τρέμει" απέναντί της και γίνεται viral

Ας σκεφτούμε ότι είστε μόλις 17 χρονών και καλείστε να πάρετε την πρώτη σας συνέντευξη από την Κέιτ Γουίνσλετ. Όταν της λέτε ότι το κάνετε αυτό για πρώτη φορά, εκείνη όχι απλά δεν δυσαρεστείται και δεν ζητάει την αντικατάστασή σας από κάποιον εμπειρότερο, αλλά αντιθέτως σας πλησιάζει και σας λέει πως αυτή θα είναι η πιο εκπληκτική συνέντευξη που έγινε ποτέ.

Και μάλλον ήταν για τη 17χρονη Martha, η οποία βρέθηκε απέναντι στη διάσημη ηθοποιό με αφορμή τη νέα της ταινία "Avatar: The Way Of Water" στην οποία πρωταγωνιστεί, για λογαριασμό του γερμανικού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού ZDF.

Στο βίντεο λίγων δευτερολέπτων που δόθηκε στη δημοσιότητα και κάνει τον γύρο του διαδικτύου, η Κέιτ Γουίνσλετ στηρίζει και δίνει κουράγιο στη νεαρή δημοσιογράφο λέγοντάς της πως μαζί θα κάνουν την πιο εκπληκτική συνέντευξη που έγινε ποτέ, γιατί απλά θα το έχουν αποφασίσει.

"Εντάξει, μαντέψτε. Όταν κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, θα είναι η πιο εκπληκτική συνέντευξη που έγινε ποτέ", διαβεβαίωσε τη 17χρονη δημοσιογράφο η Γουίνσλετ, με εκείνη να συμφωνεί.

"Και ξέρεις γιατί;", της είπε η σταρ του κινηματογράφου, "επειδή αποφασίσαμε ότι θα γίνει. Αποφασίσαμε τώρα, εγώ και εσύ, ότι αυτή θα είναι μια πραγματικά φανταστική συνέντευξη. Και μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις και δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Όλα θα είναι καταπληκτικά. Το έχεις! Ας το κάνουμε".

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με τις δυο τους να ποζάρουν για μία σέλφι, με την ηθοποιό να έφτιαξε σίγουρα τη μέρα της 17χρονης και να της χαρίζει το καλύτερο "βάπτισμα του πυρός".

