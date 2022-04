Η Κιμ Καρντάσιαν δεν φορούσε εσώρουχα πριν λανσάρει τη δική της σειρά

Σε μια αποκαλυπτική δήλωση προχώρησε η Κιμ Καρντάσιαν η οποία κατά τη διάρκεια ενός βίντεο που δημοσιεύτηκε στο instagram της Skims τη Δευτέρα παραδέχτηκε ότι μέχρι να κυκλοφορήσει τη δική της σειρά δεν είχε φορέσει ποτέ εσώρουχα.

"Δεν είχα φορέσει ποτέ εσώρουχα μέχρι να εφεύρουμε αυτό το στυλ" παραδέχτηκε η σταρ του Hulu και των "The Kardashians".

Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που προχωράει σε μια τέτοια δήλωση αφού κατά τη διάρκεια του podcast "Not Skinny But Not Fat" είχε επιβεβαιώσει την εμμονή της με τη σειρά εσωρούχων της.

Τον περασμένο μήνα κι ενώ ξεναγούσε τους ακολούθους της στην ντουλάπα της ανέφερε "Ήμουν ο τύπος κοριτσιού που για πολύ καιρό δεν φορούσα εσώρουχα, απλά και μόνο επειδή με ενοχλούσαν".

"Τα τελευταία χρόνια απλά δεν θα τα φορούσα και τώρα είμαι εθισμένη" είχε παραδεχτεί η influencer.

