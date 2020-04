Η Μάιλι Σάιρους τραγουδά το "Wish You Were Here" των Pink Floyd

Μια ακουστική εκδοχή του κλασικού τραγουδιού των Pink Floyd «Wish You Were Here» παρουσίασε η Μάιλι Σάιρους, ως μουσικός καλεσμένη στο πρόσφατο επεισόδιο του Saturday Night Live at Home.

Καθισμένη δίπλα σε μια εστία φωτιάς, που τύλιγε με μια κόκκινη λάμψη την ερμηνεία, η ποπ σταρ και ο «κοινωνικά απομονωμένος» κιθαρίστάς της, Andrew Watt (ο οποίος είχε προηγουμένως αποκαλύψει ότι, σε τεστ, αποδείχθηκε θετικός στον ιό), έδωσαν μια πιστή απόδοση του σιγκλ του 1975.

Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Μάιλι αναμετρήθηκε με κλασικό τραγούδι των Pink Floyd: τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο Las Vegas' iHeartRadio Music Festival, είχε προσθέσει στο πρόγραμμά της το «Comfortably Numb» του θρυλικού συγκροτήματος (αλλά και το «Black Dog» των Led Zeppelin).

Η ερμηνευτική παρουσία της τραγουδίστριας σηματοδότησε τη δεύτερη φορά που το Saturday Night Live at Home επιστρατεύει μουσικό να δώσει ακουστική εκδοχή μιας κλασικής ροκ επιτυχίας. Στο προηγούμενο επεισόδιο, ο Chris Martin των Coldplay είχε ερμηνεύσει το «Shelter from the Storm» του Bob Dylan.