Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου με κούρεμα "Τόκιο" από το La Casa de Papel

Μία μεγάλη αλλαγή επιχείρησε να κάνει στην εμφάνισή του το μοντέλο και κριτής του GNTM, Ηλιάνα Παπαγεωργίου, εν μέσω καραντίνας.

Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram μία φωτογραφία στην οποία φαίνεται να έχει κόψει κατά πολύ το άλλωτε μακρύ μαλλί της.

Τη φωτογραφία συνοδεύει το εξης κείμενο:

"I see spring blooming from my window but can’t go out.. not yet #wecandothis"

(=Βλέπω την άνοιξη να ανθίζει από το παράθυρό μου, αλλά δεν μπορώ να βγω έξω.. όχι ακόμη. #ΜπορούμεΝαΤαΚαταφέρουμε).

To Instagram πήρε "φωτιά", ενώ πολλοί ήταν οι χρήστες που έσπευσαν να παρομοιάσουν το μοντέλο με τον χαρακτήρα της Τόκιο από τη σειρά "La Casa de Papel".