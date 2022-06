Ιωάννα Τούνη: Η απάντησή της στις φήμες χωρισμού με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου

Τέλος στις φήμες που την ήθελαν να τραβάει χωριστούς δρόμους με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου έβαλε η Ιωάννα Τούνη με ένα μήνυμα στα social media.

Αφορμή για τα δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να χωρίζει, στάθηκαν οι χωριστές διακοπές που έκαναν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς ο Δημήτρης Αλεξάνδρου βρέθηκε με φίλους του για camping, ενώ η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στη Μύκονο με παρέα φίλων της.

Η γνωστή influencer έγραψε σε story που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram:

"Δεν έχω χωρίσει για όσους καλοθελητές έσπευσαν να γράψουν άρθρα, επειδή τολμήσαμε και περάσαμε ένα Σαββατοκύριακο ξεχωριστά με το αγόρι μου! Θεωρείται υγεία μεταξύ δύο ανθρώπων, πέρα από κοινή ζωή, να έχει ο καθένας προσωπικές στιγμές, εξόδους και δικές του παρέες. Έλεος".

Μάλιστα, ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο είχαν "φουντώσει" οι φήμες χωρισμού, ήταν η αινιγματική ανάρτηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου στο Instagram, η οποία έγραφε: "Να είσαι με κάποιον που διαλέγει εσένα καθημερινά, όχι με κάποιον που σε επιλέγει όταν απλά έχει όρεξη".

Πολλοί θεώρησαν πως πιθανόν είχε αποδέκτη την Ιωάννα Τούνη, ωστόσο, ούτε αυτό ισχύει, αφού ο ίδιος επανήλθε με νέα ανάρτηση αφιερωμένη στη σύντροφό του, στην οποία έγραψε: "I choose you. Today, tomorrow and every day after" (Επιλέγω εσένα. Σήμερα, αύριο και κάθε επόμενη μέρα).

