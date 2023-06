Jacky Oh: Πέθανε στα 32 της χρόνια η σταρ του Wild 'n Out

Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η Jacklyn Smith, γνωστή ως Jacky Oh, η οποία αγαπήθηκε από το κοινό μέσα από τις εμφανίσεις της στην εκπομπή του MTV "Wild 'N Out".

Την δυσάρεστη είδηση του θανάτου της στα 32 της χρόνια έκανε γνωστή εκπρόσωπος του BET Media Group, ο οποίος επιβεβαίωσε τον θάνατό της στο PEOPLE.

"Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο της Jacklyn Smith, γνωστή στον κόσμο ως Jacky Oh, ενός ταλαντούχου μέλους της οικογένειας Wild N' Out του οποίου ο αντίκτυπος θα εκτιμάται για πάντα. Η Jacky Oh ήταν μια τρυφερή φίλη και αγαπημένη συνεργάτης του Wild N' Out cast σε πέντε σεζόν.

Το πιο σημαντικό, ήταν μια υπέροχη μητέρα για τρία όμορφα παιδιά. Το BET Media Group εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της και σε όλους τους φίλους που αγάπησαν και νοιάστηκαν για τον Jacky Oh", αναφέρεται στην ανάρτηση του BET Media Group στο Instagram.

Σύμφωνα με το PEOPLE η 32χρονη σταρ πέθανε στο Μαϊάμι, ενώ η αιτία θανάτου της δεν έχει αποκαλυφθεί.

