Jennifer Lopez: Η "εκρηκτική" εμφάνιση στα μουσικά βραβεία του iHeartRadio

Τα βλέμματα του μουσικού κόσμου στράφηκαν στο Shrine Auditorium του Λος Άντζελες την Τρίτη (22 Μαρτίου) για τα Μουσικά Βραβεία iHeartRadio 2022. Στην τελετή η Jennifer Lopez όχι μόνο κέρδισε το βραβείο iHeartRadio "Icon", αλλά απέδειξε για ακόμη μια φορά πως είναι η απόλυτη σταρ με την εμφάνιση που χάρισε στο κοινό.

Αρχικά η τραγουδίστρια και ηθοποιός βραβεύτηκε με το φετινό Icon Award στα Μουσικά Βραβεία του iHeartRadio το βράδυ της Τρίτης και βρήκε την ευκαιρία να ευχαριστήσει από καρδιάς τους θαυμαστές της.

"Το εκτιμώ τόσο πολύ, τόσο πολύ, πάρα πολύ", είπε στο πλήθος μια η 52χρονη σταρ. "Μακάρι να μπορούσα να σας πω ότι τα βραβεία είναι τα πιο σημαντικά για μένα, αλλά αυτό δεν είναι αλήθεια. Και μην νομίζετε ότι δεν εκτιμώ τα λαμπερά, αστραφτερά πράγματα, γιατί τα εκτιμώ. Δεν μπορώ να πω ψέματα, όλοι το ξέρουν αυτό, αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που το κάνω αυτό. Δεν είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για μένα. Το κάνω πραγματικά για εσάς παιδιά", είπε η τραγουδίστρια.

Το αστέρι διεκόπη πολλές φορές από το πλήθος που χειροκροτούσε συνεχώς, το οποίο περιλάμβανε και τον ερωτευμένο σύντροφο της Jennifer Lopez, Ben Affleck , ο οποίος σηκώθηκε όρθιος για να χειροκροτήσει.

Αφού παρέλαβε το βραβείο της, η Lopez ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει μια πιο funky εκδοχή του "On My Way", από την ταινία της Marry Me , την οποία τραγούδησε περιτριγυρισμένη από drag queens ντυμένες με μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του πράσινου Versace φορέματος, που φορούσε στα Grammy το 2000.

Στη συνέχεια ερμήνευσε την επιτυχία της από το 2005 "Get Right", ενώ εμφανίστηκε αρχικά με μακρύ λευκό παλτό πάνω σε μια πλατφόρμα, που στο κάτω μέρος έγραφε "Ισότητα" σε μαύρο χρώμα.

