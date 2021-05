Κάτια Ταραμπάνκο: Αποκαλύπτει πως θα γίνει ηθοποιός και προβλέπει νικητή Survivor

Στο έκτο επεισόδιο του How to Everything μίλησε η Κάτια Ταραμπάνκο, μια από τις πιο πολυσυζητημένες παίκτριες του φετινού Survivor. Γιατί μπορεί να έμεινε λίγο, έκανε όμως τεράστια αίσθηση με την παρουσία της και τη δική της δυναμική.

Όπως μας είπε, η απόφασή της να φύγει από τη ζούγκλα είχε να κάνει καθαρά με λόγους ιατρικούς. Μπορεί να πέρασαν μήνες από την επιστροφή της, ωστόσο εξακολουθεί να βλέπει το show και "βλέπει" για νικητή τον Τζέιμς Καφετζή, γιατί "έχει την καλύτερη στρατηγική". Ωστόσο, θα ήθελε να νικήσει ο Ασημακόπουλος γιατί "είναι η φωνή του λαού εκεί μέσα".

Ακόμη, περιγράφει τις δυσκολίες της καθημερινότητας και της διαβίωσης αλλά και τη συνύπαρξη με τα τηλεοπτικά συνεργεία. "Εκείνοι κάνουν τη δουλειά τους κι εμείς τη δική μας. Δεν μας ειδοποιούν όταν θα γράψουν, απλά υπάρχουν στο χώρο" λέει, ενώ προσθέτει πως όσο κι αν παρακαλούν οι παίκτες, δεν λαμβάνουν περισσότερο φαγητό απ' όσο τους αναλογεί ή απ' όσο μπορούν να βρουν μόνοι τους.

Για το περιστατικό με το ρύζι αναφέρει πως πράγματι το βρήκε στα σκουπίδια και το έφαγε μόνη της, ενώ περιγράφοντας τις οριακές στιγμές αποκαλύπτει πως έφτασε στο σημείο να σκεφτεί να φάει ακόμη κι ένα φίδι. Για το αν θα ξαναπήγαινε στο Survivor απαντά καταφατικά, αλλά θα πήγαινε με περισσότερα κιλά. Όσο για τη συνύπαρξη με τον Τριαντάφυλλο, απαντά πως δεν τη δυσκόλεψε γιατί εξ αρχής είχε μια ανοιχτή επικοινωνία μαζί του.

Βγάζοντας και μια "είδηση", μας αποκαλύπτει πως θα τη δούμε σε μια κωμική ταινία που θα κυκλοφορήσει προς το τέλος του καλοκαιριού, ενώ προσθέτει πως το επόμενο επαγγελματικό της βήμα θα σχετίζεται με την υποκριτική. "Θέλω να το σπουδάσω, να γραφτώ από Σεπτέμβρη σε κάποια υποκριτική σχολή ή ενδεχομένως να κάνω σχετικά σεμινάρια και στο εξωτερικό για να ασχοληθώ ενεργά με τον χώρο", λέει χαρακτηριστικά.

Τέλος, στέλνει το δικό της μήνυμα προς τους ακόλουθούς της στα social media και ιδίως προς γνωστή σελίδα του facebook που την αποθεώνει κατά κόρον.

