Κιμ Καρντάσιαν: Κόπηκε στις εξετάσεις της Νομικής - "Είμαι μια αποτυχία"

Η 40χρονη celebrity έχει βάλει ως επόμενο της στόχο να αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος δικηγόρου και γι'αυτό μελετάει φανατικά, όπως ή ίδια έχει πει.

Στο πρόσφατο όμως trailer της ριάλιτι σειράς 'Keeping Up With the Kardashians' η Κιμ αποκάλυψε στις αδελφές της πώς δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις των πρωτοετών μαθητών και όπως ορίζει ο σχετικός νόμος θα πρέπει να ξαναδώσει εξετάσεις, ώστε να συνεχισει για τουλάχιστον τρία χρόνια ακόμα τις σπουδές της και να διεκδικήσει ένα πτυχίο Νομικής.

Η Κιμ εξομολογήθηκε πως νιώθει ότι είναι "μια αποτυχημένη" και εξέφρασε το άγχος τις για τις επαναληπτικές εξετάσεις.

