Κλόι Καρντάσιαν: Η φωτό με μαγιό που προσπαθεί να εξαφανίσει από το Internet

Το πρωί της Δευτέρας, στον επίσημο λογαριασμό της Κλόι Καρντάσιαν στο Instagram ανέβηκε μια φωτογραφία που δείχνει την πρώην πρωταγωνίστρια του ριάλιτι 'Keeping Up With the Kardashians' να φοράει ένα μωβ μαγιο και να αράζει δίπλα από μια πισίνα, υπό το λαμπερό φως του ηλίου. Η φωτογραφία έμοιαζε υπερβολικά με αυτήν που βλέπουμε στο παρακάτω "διορθωμένο" post, με μια και μοναδική διαφορά: δεν είχε υποστεί την παραμικρή επεξεργασία ή φιλτράρισμα εικόνας.

Παρά το γεγονός ότι η φωτογραφία συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες κολακευτικά σχόλια, η νεαρή σελέμπριτι αποφάσισε να εξαφανίσει κάθε ίχνος της. Με νέο post στο Instagram εξήγησε τους λόγους.

Mε την παραπάνω δημοσίευση, η Κλόι Καρντάσιαν προσπάθησε να εξηγήσει γιατί έσβησε το επίμαχο post. Είπε: "Αυτή είμαι εγώ και το σώμα μου είναι τελείως αφιλτράριστο και αρετουσάριστο. Η φωτογραφία που ανέβηκε πριν λίγες μέρες είναι όμορφη. Αλλά, ως κάποια που έχει περάσει δύσκολες στιγμές ως προς την αποδοχή της εικόνας του σώματος της, όταν κάποιος με φωτογραφίζει με τρόπο που δεν είναι κολακευτικός, σε κακό φωτισμό ή δεν δείχνει το αποτέλεσμα της κοπιαστικής δουλειάς που έχεις κάνει για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, έχω κάε δικαίωμα να ζητήσω να μην υπάρχει αυτή η φωτογραφία μου, σε οποιοδήπουε μέσο κι αν αυτή έχει δημοσιευτεί. Το σώμα μου, η εικόνα μου και το πως επιλέγω να φαίνομαι και τι θέλω να κοινοποιώ,είναι δική μου επιλογή. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να αποφασίσει ή να κρίνει κάτι πανω σ' αυτό".

Η κίνηση αυτή από την Κλόι Καρντάσιαν έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις τόσο στα αμερικάνικα media όσο και στο φανατικό κοινό των Καρντάσιαν, καθώς δείχνει πως υποβιβάζει την έννοια του body positivity και δίνει αξία μόνο σε "επεξεργασμένες" εικόνες του γυναικείου σώματος.

