Kylie Jenner: Ποζάρει με μαύρο σουτιέν μετά τις φήμες περί χωρισμού της με τον Travis Scott

Η Kylie Jenner μοιράστηκε την Τρίτη (17/1) μια σειρά από σέξι στιγμιότυπα με τα εσώρουχά της στο Instagram, μετά τις αναφορές ότι αυτή και ο Travis Scott, χώρισαν για δεύτερη φορά.

"Don't be f-king ruuude", έγραψε η 25χρονη στη λεζάντα των φωτογραφιών, μια αναφορά σε μια από τις κλασικές ατάκες της αδελφής της, Kim Kardashian από το "Keeping Up With the Kardashians", όπως γράφει το Page Six.

Στις φωτογραφίες, η ιδρύτρια της Kylie Cosmetics δείχνει το διακριτικό και ταυτόχρονα λαμπερό μακιγιάζ της, ενώ ξαπλώνει στον καναπέ με ένα μαύρο push-up σουτιέν.

Την κίνησή της αυτή, πολλοί από τους 378 εκατομμύρια followers της, ερμήνευσαν ότι σχετίζεται με τον πρώην της.

