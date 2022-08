Λάουρα Νάργες: Η εξομολόγηση στον Χρήστο Σαντικάι λίγο πριν γεννήσει - "Ο άντρας της ζωής μου"

Τον όγδοο μήνα της εγκυμοσύνης της διανύει η Λάουρα Νάργες, η οποία περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία τον καρπό του έρωτά της με τον Χρήστο Σαντικάι.

Το αγαπημένο ζευγάρι είναι ιδιαίτερα χαρούμενο για τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού, το οποίο θα είναι αγοράκι, ενώ η Λάουρα Νάργες έχει μιλήσε αρκετές φορές για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στην εγκυμοσύνη της.

Καθώς η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός μπαίνει στην τελική ευθεία της κύησής της, θέλησε να κάνει μια αφιέρωση στον σύντροφό της.

Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μια μακροσκελή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας την αγάπη της και την ευγνωμοσύνη της για τη στήριξη που λαμβάνει από εκείνον.

Η ανάρτηση της Λάουρας Νάργες

"Ένα big shout out εδώ σε αυτό το απίστευτο πλάσμα: Ο προσωπικός μου γερανός, μασέρ, μάγειρας, εμψυχωτής, κουβαλητής χαρτομάντιλων για τα ατελείωτα (και μερικές φορές ανεξήγητα) δάκρυα, κουβαλητής γενικά, σάκος του μποξ, ακροατής, σύμβουλος και πολλά πολλά άλλα ακόμα. Πάνω απ' όλα ο άντρας της ζωής μου που περνάει εξίσου δύσκολα με αυτήν την εγκυμοσύνη από την δική του θέση φυσικά. Τι έχουν δει τα ματάκια του και και τι έχουν ακούσει τα αυτάκια του από την βδέλλα (εγώ είμαι αυτή δεν ξέρω γιατί μεταμορφώθηκα σε αυτό το «μικρό τέρας») αλλά είναι εδώ! Και το επισημάνει και το αποδεικνύει κάθε μέρα και με λόγια αλλά και με πράξεις! Δουλεύει, μαθαίνει, εξελίσσεται, τρέχει, φροντίζει, συντονίζει, προσπαθεί, κάνει υπομονή ΜΕΓΑΛΗ, ονειρεύεται και ετοιμάζεται με όλες τις έννοιες να αγκαλιάσει επιτέλους τον γιο μας! Την ίδια αγωνία έχει νομίζω και για τις ορμόνες τις γυναίκας του που ελπίζει να εξαφανιστούν λίαν συντόμως. Good job, daddy, I already am so freakin proud of you @xristos.santikai #33weekspregnant".

