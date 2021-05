Μαρία Μενούνος: Πέθανε η μητέρα της - Το μήνυμα στα ελληνικά

Δύσκολες ώρες περνά η Μαρία Μενούνος, καθώς ανήμερα του Πάσχα έφυγε από την ζωή η αγαπημένη της μητέρα.

Πριν λίγες ώρες η γνωστή παρουσιάστρια ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ότι η μητέρα της δεν τα κατάφερε κι άφησε την τελευταία της πνοή, ενώ θέλησε να την αποχαιρετήσει με ένα μήνυμα στα Ελληνικά.

Η Λίτσα Μενούνος κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια έπασχε από μία σπάνια μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο κι έδινε μία σπουδαία μάχη για να τα καταφέρει, με την κόρη της να στέκεται πάντα στο πλάι της.

"RIP mom. god loved her so much he took her on greek easter. Χριστός ανέστη μαμά" έγραψε η Μαρία Μενούνος, αναρτώντας μια φωτογραφία με τη μητέρα της.

