Μέιτλαντ Γουόρντ: Γιατί άφησε την Disney και έγινε σταρ του πορνό - Το νέο της βιβλίο

Η "απόδραση" της Μέιτλαντ Γουόρντ από τις εφηβικές ταινίες της Disney, όταν ο μάνατζερ της απαιτούσε να παίζει μόνο ρόλους μητέρων σε "οικογενειακές" ταινίες, έμοιαζε με ρίσκο, που όμως η ίδια ήταν αποφασισμένη να το πάρει, όπως κατά καιρούς έχει πει. "Ήμουν μικρή, σαν ένα λουλούδι και πάντα είχαν από πάνω μου έναν "δικτάτορα" που μου έλεγε πως έπρέπει να φέρομαι μπροστά και πίσω από την κάμερα" δήλωνε για το παρελθόν της στην τηλεόραση το 2018, όταν πια είχε γυρίσει την πρώτη της ταινιά πορνό.

Στηντετραετία που είχε προηγηθεί, μέσα από cosplay εμπνεύσεις στο Instagram και μέσα από 'ελαφριά' πορνογραφία σε ιντερνετικές πλατφόρμες τύπου OnlyFans, η 44χρονη ηθοποιός είχε αποκτήσει ένα νέο κοινό, ανάμεσα τους και γυναίκες, που την αποθέωναν για την απελευθερωμένη έκφραση του ερωτισμού της..

Σήμερα, η Γουόρντ ανακοίνωσε πως πρόκειται να εξιστορήσει όλα όσα έζησε από τα γυρίσματα της εφηβικής σειράς 'Boy Meets World' στα 90s μέχρι την "απόδραση" της από την Disney, σε ένα βιβλίο με τίτλο "My Escape From Hollywood: Why I Left to Become a Porn Star", που θα κυκλοφορήσει την ερχόμενη χρονιά.

Η ίδια το περιέγραψε σαν ένα 'Sex and the City' με αρκετά αστεία παραλειπόνα από την βιομηχανία του πορνό, αλλά και από τα πλατώ των εμπορικών τηλεοπτικών σειρών στις οποίες πρωταγωνίστησε (ανάμεσα τους και η 'Τόλμη και Γοητεία'). Σε πρόσφατη δήλωση της, η Γουόρντ αποκάλυψε πως έμεινε έκπληκτη από το πόσοι πρώην συνάδελφοι της από την τηλεόραση, αλλά και από την βιομηχανία του πορνό, την παρότρυναν να διηγηθεί την ιστορία της χωρίς φραγμούς.

Φαίνεται όμως πως αυτή η "στροφή" της Γουόρντ στο πορνό θα έχει σύντομα μια άνω τέλεια, καθώς ανάμενεται να γυρίσει έναν πιλότο για την τηλεοπτική κωμωδία 'The Big Time', όπου και θα υποδυθεί μια στάρ του πορνό (!)που θα ενώσει τις δυνάμεις της με έναν μοναχικό σεναριογράφο, ώστε να σώσουν ένα στούντιο γυρισμάτων από βέβαιο κλείσιμο.

