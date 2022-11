Nicki Aycox: Πέθανε η "Μεγκ Μάστερς" από το "Supernatural"

"Έσβησε" μετά από μία μεγάλη μάχη με τη λευχαιμία σε ηλικία 47 ετών η ηθοποιός Nicki Aycox, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά "Supernatural" υποδυόμενη τη Μεγκ Μάστερς, αλλά και στην αστυνομική τηλεοπτική σειρά "Dark Blue", ως Jaimie Allen".

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η κουνιάδα της Aycox, Susan Raab Ceklosky, με μία συγκινητική αφιέρωση στην ηθοποιό, η οποία διαγνώστηκε με λευχαιμία το 2021 και έκτοτε μέσω της σελίδας της στο Instagram μοιραζόταν με τους διαδικτυακούς της φίλους την περιπέτειά της.

"Η όμορφη, έξυπνη, άγρια, απίστευτα ταλαντούχα και τρυφερή κουνιάδα μου, Nicki Aycox Raab, πέθανε χθες έχοντας δίπλα της τον αδερφό μου, Matt Raab", έγραψε η Ceklosky. "Ήταν σίγουρα μαχήτρια και όλοι όσοι τη γνώριζαν την αγαπούσαν", πρόσθεσε.

Η ίδια η ηθοποιός τον Μάρτιο του 2021 μέσω ανάρτησής της στο Instagram, αποκάλυψε πως μετά από ένα διάστημα δύο μηνών που νόμιζε πως έχει κορονοϊό, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, όπου διαγνώστηκε με λευχαιμία. "Ήμουν πολύ άρρωστη νομίζοντας ότι είχα Covid τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Λοιπόν, τα πράγματα δεν ήταν έτσι. Κατέληξα σε νοσοκομείο, διαγνώστηκα με λευχαιμία", είχε γράψει η ηθοποιός αναφέροντας επίσης πως θα "πάλευε" τον καρκίνο μέσω χημειοθεραπείας και πως θα "επιστρέψει" καλύτερη, δυνατότερη και σοφότερη.

Η τελευταία της ανάρτηση στο Instagram ήταν ένα βίντεο με την ίδια να τραγουδά την επιτυχία των Whitesnake "Here I Go Again" σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου, που δημοσιεύτηκε στις 25 Μαρτίου.

Η Nicki Aycox στο "Supernatural"

