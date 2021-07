Νίκος Μουτσινάς: Η φωτογραφία με μαγιό που έγινε viral

Ο Νίκος Μουτσινάς απολαμβάνει τις διακοπές του σε μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας και τα πρώτα καλοκαιρινά post στο Instagram είναι γεγονός.

ADVERTISING

Ο δημοφιλής παρουσιαστής μαζί με την καλή του φίλη, Ζέτα Μακρυπούλια περνούν μαζί ξέγνοιαστες στιγμές, παίρνοντας μια ανάσα λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν.

Ο Νίκος Μουτσινάς και η Ζέτα Μακρυπούλια κάνουν road trip, ενώ πρόσφατα απόλαυσαν τα δροσερά νερά ενός καταρράκτη, με τον παρουσιαστή να αναρτά μια φωτογραφία από το σημείο.

Το #modelife είναι το hashtag που χρησιμοποίησε ο Νίκος Μουτσινάς στην λεζάντα της φωτογραφίας, με την ανάρτηση να γίνεται viral, λαμβάνοντας πάνω από 48.000 likes μέσα σε τρεις ώρες.

"Αν μιλήσουμε για εμπειρία, ας μιλήσουμε για το μπάνιο σε καταρράκτη… Γιατί κανείς δεν μου είπε ότι είναι μαγικά; Πρώτη φορά είχα την ευκαιρία να το ζήσω και there is no coming back", έγραψε ο Νίκος Μουτσινάς.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις