Ο David Beckam τραγουδάει Mariah Carey και κηρύσσει και επίσημα την έναρξη των Χριστουγέννων

Η εποχή που το "All I Want For Christmas" της Mariah Carey θα ακούγεται σε κάθε γωνιά αυτού του πλανήτη, από τους δρόμους της πόλης μέχρι τα καταστήματα, έφτασε και φυσικά λίγο ή πολύ όλοι θα το σιγοτραγουδήσουν και φέτος, παρά το ότι έχουν περάσει 28 χρόνια από την κυκλοφορία του.

Το συγκεκριμένο τραγούδι σηματοδοτεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την έναρξη των γιορτών και έχει γίνει συνώνυμο της εορταστικής περιόδου και ένας από αυτούς που ξεκίνησαν ήδη να το μουρμουράνε είναι και ο David Beckam, ο οποίος υποδέχθηκε τον Δεκέμβριο με τον πιο ξεχωριστό τρόπο.

Βίντεο, που μοιράστηκε στα social media η σύζυγός του Victoria, τον δείχνει να βρίσκεται στην κουζίνα του σπιτιού του και να απολαμβάνει ένα ρόφημα, τραγουδώντας στίχους του "All I Want For Christmas", πριν αντιληφθεί ότι η σύζυγός του τον βιντεοσκοπεί.

Εκείνος όμως όχι μόνο δεν πτοήθηκε αλλά όταν η Victoria τον ρώτησε αν δυσκολεύτηκε με τις υψηλές νότες που περιέχει το τραγούδι και "πιάνει" τόσο άνετα η Mariah Carey, δεν δίστασε και εκείνος να "πάει ψηλά" αποσπώντας αποθεωτικά σχόλια στα social media.

Δείτε το βίντεο:

