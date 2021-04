Ο Morrissey κατηγορεί τους "Simpsons" για ρατσισμό - "Έπεσαν πολύ χαμηλά"

Με την διάσημη σειρά κινουμένων σχεδίων "The Simpsons" τα "έβαλε" ο γνωστός τραγουδιστής των "The Smiths" Morrissey, μετά την προβολή ενός επεισοδίου που τον παρουσίαζε ως ρατσιστή.

ADVERTISING

Το επεισόδιο με τίτλο "Panic On The Streets of Springfield", προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής και έδειχνε τη Lisa να έχει έναν νέο φανταστικό φίλο, έναν καταθλιπτικό indie τραγουδιστή από τη Βρετανία της δεκαετίας του 1980.

Μετά την προβολή του επεισοδίου, ο Morrissey εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του τόσο για την απεικόνιση του χαρακτήρα του στο "The Simpsons", όσο και για την ίδια τη σειρά, με μια ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του στο Facebook.

Ο διάσημος τραγουδιστής δήλωσε πως η σειρά πάει από το κακό στο χειρότερο τα τελευταία χρόνια και πως όταν ξεκίνησε δημιούργησε μια νέα πολιτισμική εμπειρία, αλλά ότι πλέον χρησιμοποιεί λανθασμένες τακτικές για να κάνει σάτιρα. "Έχει εκφυλιστεί στην προσπάθεια να εκμεταλλευτεί φτηνές αντιπαραθέσεις και να εκτοξεύσει φρικτές φήμες, πέφτοντας πολύ χαμηλά", ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Όταν η σειρά χρησιμοποιεί τακτικές μίσους, παρουσιάζοντας τον Morrissey με την κοιλιά του να κρέμεται έξω από το πουκάμισό του (ενώ δεν εμφανίστηκε ποτέ έτσι σε ολόκληρη την καριέρα του), αναρωτιέσαι ποιος είναι στα αλήθεια ρατσιστής. Ακόμα χειρότερα, αποκαλώντας τον Morrissey ρατσιστή, χωρίς συγκεκριμένα επιχειρήματα, αυτό δεν προσφέρει τίποτα. Χρησιμεύει μόνο για προσβολή του καλλιτέχνη. Πρέπει να πάρουν τον καθρέφτη και να τον στρέψουν στο πρόσωπό τους", αναφέρεται στην ανάρτηση.

"Οι "The Simpsons" είναι απογοητευτικοί και ρατσιστές. Δεν προκαλεί έκπληξη που έπεσαν οι βαθμολογίες του κοινού τα τελευταία χρόνια", καταλήγει το κείμενο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Morrissey είχε δεχτεί κατακραυγή για ρατσιστικές δηλώσεις που έκανε κατά καιρούς, αλλά και για το λογότυπο ακροδεξιού αντι-Ισλαμικού πολιτικού κόμματος που φορούσε σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις