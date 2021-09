Ο Stevie Wonder στη μάχη κατά της πανδημίας και της κλιματικής αλλαγής

Στην 24ωρη εκδήλωση 'Global Citizen Live' που θα πραγματοποιηθεί στο Λος Άντζελες, θα συμμετάσχει ο διάσημος τραγουδιστής, Stevie Wonder. Η εκδήλωση διοργανώνεται για τη συγκέντρωση χρημάτων και για να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σε θέματα σχετικά με τη φτώχεια, την κλιματική αλλαγή αλλά και την πανδημία.

Όπως ανακοίνωσαν μέλη της διοργάνωσης την Πέμπτη (09/09), ο Wonder θα είναι ένας από τους πολλούς συμμετέχοντες που θα λάβουν μέρος στην εκδήλωση, η οποία θα λάβει χώρα στο "Ελληνικό Θέατρο" στο Λος Άντζελες στις 25 Σεπτεμβρίου.

Μεταξύ των ερμηνευτών θα είναι και η Demi Lovato, ο Adam Lambert, η H.E.R., το συγκρότημα OneRepublic, οι The Lumineers, 5 Seconds of Summer, ο Ozuna και οι Chloe x Halle.

"Είναι και πάλι χαρά και τιμή μου να συμμετάσχω με όλους τους καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν το δώρο του τραγουδιού για να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο στην εκδήλωση του 'Global Citizen', προσφέροντας με τον δικό μας τρόπο, στην προσπάθεια κατά της υπερθέρμανσης του πλανήτη, της πείνας και της ισότητας σε όλο τον κόσμο.. Εμείς είμαστε αυτό το χωριό!!", είπε ο Wonder σε δήλωσή του.

Ο οργανισμός 'Global Citizen', όπως αναφέρει το AP, ζητάει από την Κυβέρνηση Μπάιντεν να αυξηθεί η πρόσβαση στους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού και να μοιραστούν τουλάχιστον 350 εκατομμύρια δόσεις στις φτωχότερες χώρες μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου.

Επιπλέον, ο οργανισμός ζητά από τους κυβερνητικούς ηγέτες του Ηνωμένου Βασιλείου, να συνεργαστούν στην καμπάνια 'Race to Zero' των Ηνωμένων Εθνών, η οποία στοχεύει στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Το 'Global Citizen Live' θα πραγματοποιηθεί συνολικά σε έξι ηπείρους. Μαζί με το Λος Άντζελες παραστάσεις θα διοργανωθούν στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, το Παρίσι, το Σίδνεϊ, το Ρίο ντε Τζανέιρο και το Λάγκος της Νιγηρίας.

Ήδη έχει γίνει γνωστό, πως στην εκδήλωση στο Λονδίνο θα συμμετάσχουν οι Maneskin, η Kylie Minogue, ο Rag'n'Bone Man, ο Nile Rodgers και το συγκρότημα Duran Duran.

Επιπλέον, οι Jennifer Lopez, η Billie Eilish, ο Ed Sheeran, οι Coldplay, ο Usher, η Lizzo, ο Elton John, η Doja Cat, οι Metallica, η Camila Cabello και οι Black Eyed Peas είναι από τα ονόματα που επίσης θα συμμετάσχουν στις επόμενες εκδηλώσεις στις προαναφερθείσες τοποθεσίες.

Τον περασμένο Μάιο, η Global Citizen χρηματοδότησε το 'VAX Live', στο οποίο εμφανίστηκε και ο Χάρι, Δούκας του Σάσεξ, το οποίο χρματοδότησε περισσότερες από 26 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού και συγκέντρωσε 302 εκατομμύρια δολάρια σε προγράμματα που στοχεύουν σε μια πιο δίκαιη διανομή εμβολίων.

