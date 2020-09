Οι αδερφές Καρντάσιαν σε μια φωτογραφία του 2006

Οι αδερφές Καρντάσιαν έχουν καθιερώσει πλέον την παρουσία τους στην επικαιρότητα. Η καθημερινότητά τους γίνεται συχνά αντικείμενο σχολιασμού τόσο από θαυμαστές όσο και από τα Μ.Μ.Ε..

H σειρά που τις έφερε στο προσκήνιο πριν από 14 χρόνια "Keeping Up With The Kardashians" μπορεί να έλαβε τέλος, όμως οι ίδιες αναμένεται να απασχολήσουν για αρκετό καιρό ακόμη.

Πρόσφατα, η Κιμ μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από το 2006, την περίοδο δηλαδή που ξεκίνησε να προβάλλεται η πολυσυζητημένη σειρά.

Οι τρεις αδερφές Κόρτνεϊ, Κλόε και Κιμ μοιάζουν αγνώριστες. Αρετουσάριστες, ποζάρουν με μπικίνι χαμογελώντας στον φακό.

