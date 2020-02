Όσκαρ 2020: Οι μεγάλοι αδικημένοι στην ιστορία των βραβείων

Παρ’ ό,τι τα Όσκαρ δημιουργήθηκαν για να επιβραβεύουν τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της κινηματογραφικής βιομηχανίας, κάποιοι από τους πιο δεινούς υποκριτικά αστέρες αρκετές φορές μένουν χωρίς βραβείο.

Με αφορμή την ερχόμενη 92η απονομή των Όσκαρ, είναι μία ευκαιρία να κοιτάξουμε το παρελθόν και να δούμε όλους τους μεγάλους ηθοποιούς του θεσμού, που ενώ άφησαν το δικό τους στίγμα στο σινεμά, δεν πήραν ποτέ στα χέρια τους το πολυπόθητο χρυσό αγαλματίδιο. Το News 24/7 διάλεξε μερικούς από τους σημαντικότερους "αδικημένους" του θεσμού και τους παρουσιάζει:

Willem Dafoe

O Willem Dafoe ARTHUR MOLA/INVISION/AP

Ο Dafoe ήταν υποψήφιος πέρυσι για το Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου (συνυποψήφιοί του ήταν ο Christian Bale, ο Bradley Cooper, ο Viggo Mortensen και ο Rami Malek που τελικώς κέρδισε), για τον ρόλο του ως Vincent van Gogh στην ταινία “At Eternity’s Gate». Έχει υπάρξει υποψήφιος επίσης για τις ταινίες “Platoon,” “Shadow of the Vampire,” και “The Florida Project”.

Johnny Depp

O Johnny Depp ARTHUR MOLA/INVISION/AP

Σαν το χαρακτήρα του Jack Sparrow που υποδύθηκε στους Πειρατές της Καραϊβικής, ο Depp ακόμα ψάχνει για... χρυσό! Ο ηθοποιός ήταν υποψήφιος για Όσκαρ για τις ταινίες “Pirates of the Caribbean: the Curse of the Black Pearl,” “Finding Neverland,” και “Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street.”

Brad Pitt

O Brad Pitt JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Αν και έχει πάρει Όσκαρ ως παραγωγός της ταινίας «12 Years a Slave», το 2014, ο Pitt δεν έχει καταφέρει να κερδίσει ποτέ μέχρι τώρα βραβείο Όσκαρ για την ερμηνεία του. Έχει υπάρξει υποψήφιος για το «Moneyball», το “The Curious Case of Benjamin Button”, και το “Seven Monkeys.”

Michelle Pfeiffer

H Michelle Pfeiffer JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Η εκθαμβωτική και υπέρταλαντούχα Michelle Pfeiffer που έχει δώσει στην καριέρα της σημαντικές ερμηνείες σε ταινίες που πλέον θεωρούνται κλασικές έχει λάβει τρεις υποψηφιότητες για τις ταινίες "Dangerous Liaisons", "The Fabulous Baker Boys" και "Love Field" χωρίς ωστόσο να κερδίσει καμία. Πολλές είναι και οι ερμηνείες που θα μπορούσαν να της είχαν δώσει περαιτέρω υποψηφιότητες αν όχι νίκες, όπως η Catwoman στο Batman Returns ή το "Age of Innocence"...

Glenn Glose

H Glenn Close ARTHUR MOLA/INVISION/AP

Μια μεγάλη αδικημένη του θεσμού είναι και η "τεράστια" Glenn Close. Πέρυσι ήταν το φαβορί για να κερδίσει το χρυσό αγαλματίδιο για την ερμηνεία της στο "The Wife" αλλά τελικώς έχασε από την Olivia Coleman. Έχει υπάρξει άλλες έξι φορές υποψήφια για τις ταινίες "The World According to Garp", "The Big Chill", "The Natural", "Fatal Attraction", "Dangerous Liaisons" και "Albert Nobbs".

Jim Carrey

O Jim Carrey CHRIS PIZZELLO/INVISION/AP

Ο ιδιαίτερος Jim Carrey, σίγουρα άξιζε μία υποψηφιότητα για τον ρόλο του στην ταινία "The Truman Show" (1998), όπου υποδύθηκε έναν εν αγνοία του σταρ ριάλιτι αλλά και για την αριστουργηματική ερμηνεία του στην ταινία "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (2004).

Edward Norton

O Edward Norton CHARLES SYKES/INVISION/AP

«American History X», «Fight Club» και «Birdman» είναι τρεις μόνο από τις ταινίες οι οποίες θα μπορούσαν άνετα να έχουν χαρίσει ένα Όσκαρ στον Edward Norton, έναν από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του. Κάτι που δεν έγινε ποτέ.

Matt Damon

O Matt Damon JORDAN STRAUSS/INVISION/AP

Ο Matt Damon κέρδισε βραβείο Όσκαρ μαζί με τον Ben Affleck το 1998, για καλύτερο πρωτότυπο Σενάριο στην ταινία “Good Will Hunting”, αλλά δεν έχει καταφέρει να κερδίσει κανένα ερμηνείας για τους ρόλους του στις ταινίες “The Martian” και “Invictus”, αλλά και στο “Good Will Hunting.”

Tom Cruise

O Tom Cruise AP

Τρεις φορές έχει βρεθεί στα φαβορί της απονομής και άλλες τόσες είδε το αγαλματίδιο να γλιστρά από τα χέρια του. Έχουμε και λέμε: το 1990 για Α’ Ανδρικό για το «Born on the 4th of July», το 1997 για Β’ Ανδρικό για το «Jerry Maguire» και το 2000 πάλι για Β’ Ανδρικό για την αξιομνημόνευτη ερμηνεία του στο «Magnolia»…

Peter O' Toole

O Peter O'Toole AP

Οκτώ υποψηφιότητες αλλά κανένα βραβείο για τον Peter O' Toole. Παρόλα αυτά η Ακαδημία προσπάθησε να διορθώσει κάπως το λάθος, δίνοντάς του ένα τιμητικό Όσκαρ το 2002.

Richard Burton

O Richard Burton ASSOCIATED PRESS

O Richard Burton είναι ο ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες χωρίς κανένα βραβείο, μετά τον Πίτερ Ο’Τουλ (επτά ο Burton, οκτώ ο O' Toole).

Marilyn Monroe

H Marilyn Monroe AP

Μια από τις εμβληματικότερες ηθοποιούς όλων των εποχών, η Marilyn Monroe δεν κέρδισε ποτέ μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Κάποιες από τις ταινίες στις οποίες έπαιξε, όπως το «Οι άντρες προτιμούν τις ξανθιές» (1953), «Πώς να παντρευτείτε έναν εκατομμυριούχο» (1953) και «Μερικοί το προτιμούν καυτό» (1959), θεωρούνται κλασικές, αλλά η ίδια δεν ήταν ποτέ αρκετά καλή για την Ακαδημία.

