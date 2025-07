Τι τρως το βράδυ και βλέπεις εφιάλτες στον ύπνο σου

Υπάρχουν τροφές που τρώμε το βράδυ και είναι σαν να προσκαλούμε τα έντονα όνειρα και τους εφιάλτες στον ύπνο μας.

Ξαπλώνεις το βράδυ στο κρεβάτι σου, νιώθεις στην τελική ευθεία για να παραδοθείς στον Μορφέα, τον αφήνεις να σε αγκαλιάσει και… ξαφνικά πετάγεσαι. Έχεις δει εφιάλτη.

Ο λόγος μπορεί να είναι από το άγχος που έχεις, ένα φάρμακο που παίρνεις (πχ τα υπνωτικά διαταράσσουν τα πρότυπα ύπνου), ενδεχομένως να έχεις πιει πολύ αλκοόλ, να είδες ένα θρίλερ ή να έφαγες κάτι που ήταν βαρύ.

Όλα αυτά προκαλούν εφιάλτες.

Σε ό,τι αφορά το φαγητό, μελέτη που δημοσιεύτηκε αυτήν την εβδομάδα στο Frontiers in Psychology αποκαλύπτει

πως μπορούμε να δούμε εφιάλτες όχι μόνο όταν φάμε μια ολόκληρη πίτσα (ή κάτι άλλο με πολλά λιπαρά) πριν ξαπλώσουμε.

Αρκεί να φάμε κάτι σε γαλακτοκομικό. Όπως τυρί. Όσο πιο έντονη είναι η δυσανεξία μας στη λακτόζη, τόσο πιο έντονοι είναι οι εφιάλτες.

Μελέτη του 2015 https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2015.00047/full είχε ενημερώσει ότι τα ονειρικά φαινόμενα εξαρτώνται από την τροφή, με τους μετέχοντες να αποδίδουν τους εφιάλτες στο τυρί.

Στη νέα έρευνα που είχε περισσότερους από 1000 συμμετέχοντες με σοβαρά γαστρεντερικά συμπτώματα από δυσανεξία στη λακτόζη, απέδωσαν τα κακά τους όνειρα στα γαλακτοκομικά και τα γλυκά.

Η Marie-Pierre St-Onge, διευθύντρια του Κέντρου Αριστείας για την Έρευνα Ύπνου και Κιρκαδικού Ρυθμού στο Ιατρικό Κέντρο Irving του Columbia, δήλωσε ότι οι διαταραχές ύπνου που προκαλούνται από γαστρεντερικά προβλήματα μπορεί να εξηγήσουν τη σύνδεση.

Ο Patrick McNamara, αναπληρωτής καθηγητής νευρολογίας στην Ιατρική Σχολή Chobanian & Avedisian του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, ο οποίος μελετά τον εγκέφαλο και τον ύπνο, δήλωσε στο NBC ότι η κατανάλωση μιας τροφής που “πυροδοτεί” τη δυσανεξία στη λακτόζη, μπορεί να προκαλέσει «μικρο-διεγέρσεις», οι οποίες διαταράσσουν την ποιότητα του ύπνου. Το αποτέλεσμα είναι ισχυρότεροι εφιάλτες.

Ας δούμε τώρα, τι ισχύει και για όσους δεν έχουν δυσανεξία στη λακτόζη.

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΜΑΣ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΤΡΩΜΕ

Αν θέλουμε να κοιμηθούμε καλά, δίχως εφιάλτες, είναι χρήσιμο να κατανοήσουμε πώς επηρεάζουν αυτά που τρώμε τον ύπνο μας.

Όταν έχουμε δυσπεψία, φούσκωμα ή γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, νιώθουμε δυσφορία. Αυτό μπορεί να μας ξυπνήσει κατά τη διάρκεια του ύπνου REM και να κάνει αξέχαστους τους εφιάλτες.

Οι τροφές με ζάχαρη ή υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες προκαλούν ασταθή επίπεδα σάκχαρου στο αίμα, τα οποία έχουν τη “δυνατότητα” να επηρεάσουν την εγκεφαλική μας δραστηριότητα, κατά τη διάρκεια του ύπνου και να ανοίξουν την πόρτα σε “ζωντανά” ή έντονα όνειρα, όπως και η καφεΐνη με το αλκοόλ.

Στην κατηγορία των ουσιών που αυξάνουν την εγρήγορση ή μεταβάλουν τη δραστηριότητα των νευροδιαβιβαστών (έτσι βλέπουμε πιο “ζωντανά” ή έντονα όνειρα) είναι και η τυραμίνη, ένα αμινοξύ που μπορεί να αυξήσει την εγκεφαλική δραστηριότητα. Υπάρχει στα παλαιωμένα τυριά (τύπου τσένταρ), τα αλλαντικά και τα τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση (ξινολάχανο).

Τα τηγανητά, τα λιπαρά κρέατα (γενικά ό,τι έχει πρωτεΐνη), τα πιάτα με πλούσιες σάλτσες χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να χωνευτούν, κάτι που μπορεί να διαταράξει τον ύπνο και να οδηγήσει σε έντονα όνειρα ή εφιάλτες.

Πικάντικα πιάτα, όπως αυτά με τσίλι, το κάρι κλπ αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος και το μεταβολισμό και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στον ύπνο REM. Μπορεί και να προκαλέσει παλινδρόμηση οξέος ή δυσπεψία, που μπορεί να οδηγήσει σε δυσφορία ή εφιάλτες.

Τα γλυκά, τα επιδόρπια και οι επεξεργασμένοι υδατάνθρακες (από καραμέλες έως το λευκό ψωμί) μπορούν να προκαλέσουν απότομα up and down στο σάκχαρο στο αίμα, γεγονός που επηρεάζει την εγκεφαλική δραστηριότητα και αυξάνει τις πιθανότητες να δούμε εφιάλτες.

Εν τω μεταξύ, και εφιάλτες να μη δούμε, θα αναστατωθεί ο ύπνος μας. Οπότε πάλι “χαμένοι” θα είμαστε.