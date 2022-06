Παναγιώτα Βλαντή: "Υπήρχαν αντιρρήσεις για τον ρόλο της Σιλβί στα Μαύρα Μεσάνυχτα"

Καλεσμένη της εκπομπής "Κυψέλη" της ΕΡΤ ήταν την Τρίτη η Παναγιώτα Βλαντή, σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, γεμάτη "φρεσκάδα", αναμνήσεις, αλλά και αποκαλύψεις.

Μία από αυτές ήταν η ειδική αναφορά της σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές της σύγχρονης ελληνικής τηλεόρασης, τα "Μαύρα Μεσάνυχτα", όπου η ίδια είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της "Σιλβί".

Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε τις δυσκολίες αλλά και τις αντιρρήσεις που συνάντησε όταν κλήθηκε να υποδυθεί έναν "ξένο" για εκείνη -μέχρι τότε- ρόλο, ο οποίος όμως τη βοήθησε πολύ να εξελιχθεί στη μετέπειτα καριέρα της.

"Κάτι μου έκανε αυτός ο ρόλος, δεν μπορώ να ξεφύγω. Έχω πει στα παιδιά που το έγραψαν, να γράψουν κάτι άλλο να το ξεπεράσω. Όλοι οι ρόλοι ήταν ένας κι ένας. Εμένα με εξέλιξε πάρα πολύ σαν ηθοποιό. Ήταν ένα στοίχημα που είχα βάλει με τον εαυτό μου. Τα παιδιά και ο Κοκκινόπουλος γνωρίζανε ενδεχομένως ότι θα μπορούσα ίσως να το κάνω. Πιστεύω ότι μέσα τους μπορεί να τρέμανε", είπε αρχικά η ηθοποιός.

Εν συνεχεία, εξομολογήθηκε πως "στην αρχή υπήρχαν πολλές αντιρρήσεις για να παίξω αυτόν τον ρόλο. Δεν ήταν εύκολο να πειστούν ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ το ήξερα, μετά το έμαθα. Από ό,τι έχει πει και ο Πάνος είχαν έναν ενδοιασμό. Και είναι λογικό. Γιατί μέχρι τότε έπαιζα το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Δεν είχα ένα προφίλ που μπορούσε να τα σαρώσει όλα. Νομίζω απέδειξα ότι μπορώ στην αρχή. Εγώ πείστηκα αργότερα".

Παναγιώτα Βλαντή: Όταν έπαιξε τερματοφύλακας για χάρη του "μικρού Κωστάκη"

Η Παναγιώτα Βλαντή ξετύλιξε και το κουβάρι των παιδικών της αναμνήσεων, μεταξύ των οποίων περίοπτη θέση έχει και ένας παιδικός της έρωτας, για χάρη του οποίου έπαιξε ποδόσφαιρο:

"Είχα παίξει ποδόσφαιρο. Τερματοφύλακας. Για τον Κωστάκη στα Σεπόλια. Ήμουν ερωτευμένη. Μιλάμε για ηλικία 6 ετών. Δεν ξέρω τι έχει γίνει ο Κωστάκης τώρα. Μετά έπαιξα και στο γυμνάσιο ποδόσφαιρο, αλλά η φίλη μου με κορόιδευε, με έλεγε κατσίκι. Έπαιζα πολλά παιχνίδια μικρή. Τα θυμάμαι τα Σεπόλια πολύ ωραία.".

Μαύρα Μεσάνυχτα - Ποια ήταν η επιτυχημένη σειρά

Τα Μαύρα Μεσάνυχτα ήταν μία μαύρη κωμωδία που προβλήθηκε από τους τηλεοπτικούς δείκτες του Mega Channel τις σεζόν 2007-2009. Ο Πάνος Κοκκινόπουλος, μετά από πολλά χρόνια συνεργασίας με τον Alpha, σκηνοθετεί τα Μαύρα Μεσάνυχτα με τους περισσότερους ηθοποιούς που συμμετείχαν στα σήριαλ αυτοτελών ιστοριών (Κόκκινος Κύκλος, 10η Εντολή), όπως ο Στέλιος Μάινας, η Παναγιώτα Βλαντή, η Έρση Μαλικένζου, η Μπέσυ Μάλφα και ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Το σενάριο υπέγραψαν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή. Ο μουσικοσυνθέτης Κυριάκος Παπαδόπουλος έγραψε τη μουσική του ομώνυμου κομματιού, που αποτελεί το κομμάτι των τίτλων της σειράς. Τους στίχους έγραψε το Θηρίο, ο οποίος και το ερμηνεύει μαζί με τη Μαρία Ιακώβου, η οποία επίσης έχει έναν μικρό ρόλο στη σειρά. Το κομμάτι έγινε μεγάλη επιτυχία, η οποία εν μέρει οφείλεται στην επιτυχία της σειράς.

Στη σειρά συμμετείχαν διάφοροι γνωστοί και μη ηθοποιοί ως γκεστ ή έχοντας μικρούς ρόλους. Ενδεικτικά έχουν πάρει μέρος ηθοποιοί όπως ο Γεράσιμος Γεννατάς, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, ο Γιάννης Μπέζος, η Αλεξάνδρα Παντελάκη και ο Ηλίας Μαμαλάκης. Ακόμη, στη σειρά συμμετέχει και το Θηρίο. Η μουσική επιμέλεια της σειράς έγινε από τον Πάνο Κοκκινόπουλο, ο οποίος επέλεξε τα κομμάτια που έντυναν τα επεισόδια της 10ης Εντολής. Μπάντες και τραγουδιστές που ακούστηκαν στη σειρά ήταν: 16 Horsepower, The BlackHeart Procession, Midnight Choir, The Walkabouts, Madrugada, Tenderloud, Godspeed You! Black Emperor, Tom McRae, Pearl Jam κ.α.

