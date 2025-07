Καρπούζι Φιλμ Φέστιβαλ: Τριήμερο θερινού σινεμά με το βλέμμα στην Παλαιστίνη

Ξεκινά σήμερα ένα τριήμερο θερινού σινεμά με συζητήσεις, μουσικές και συλλογικό φαγητό σε αγρόκτημα καρπουζιών στη Μεσσηνία, με οικονομική ενίσχυση για Παλαιστίνη.

Η ομάδα ΚΑΡΠΟΥΖΟΣΠΟΡΟΙ διοργανώνει ένα τριήμερο με προβολές θερινού σινεμά, μπομπίνες σε εξέλιξη, συζητήσεις, μουσικές, δρώμενα, και συλλογικό φαγητό στο αγρόκτημα καρπουζιών ΟΜΟΡΦΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ στην Τριφυλία Μεσσηνίας.

«Ονομάσαμε το τριήμερο μας καρπούζι», αναφέρει η ομάδα. «Γιατί είναι εμβληματικός καρπός της μεσσηνιακής γης και του μόχθου των ανθρώπων, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι μετανάστες, αλλά και γιατί το καρπούζι έχει τα χρώματα της Παλαιστινιακής σημαίας και παγκοσμίως έχει καθιερωθεί ως σύμβολο της αντίστασης στην αδικία, στην εκμετάλλευση, στην κατοχή, στην αποικιοκρατία».

Το Καρπούζι Φιλμ Φέστιβαλ φιλοξενείται από το αγρόκτημα καρπουζιών και τον χώρο τέχνης «Ομορφιές και Δυσκολίες». Έχει επιμεληθεί από την ομάδα ΚΑΡΠΟΥΖΟΣΠΟΡΟΙ με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Δικτύου για την Παλαιστίνη. Οι ταινίες “Οι Καταζητούμενες 18” και “Foragers” έχουν παραχωρηθεί γενναιόδωρα από τον Dounias, ενώ οι υπόλοιπες επιλογές έχουν διατεθεί χάρη στην ευγενική υποστήριξη των δημιουργών των ταινιών που συμμετέχουν.

Στο 3μερο θα γίνεται οικονομική ενίσχυση για την πρωτοβουλία νερού στην Παλαιστίνη για το Shawwa Gaza Emergency Water Relief Initiative.

Ελεύθερη είσοδος σε όλο το 3μερο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ΗΜΕΡΑ — ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/7

19:30 ΜΠΑΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Καλωσόρισμα: Καρπουζόσποροι, Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη, BDS Greece

21:00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Οι 18 Καταζητούμενες (2014, 75’)

Amer Shomali, Paul Cowan

*Με την ευγενική παραχώρηση του Dounias

22:30 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ — Nahead Bishara

23:00 DJ SET — Temporal

Επισκεφτείτε το Mushtabik πρότζεκτ στον εκθεσιακό χώρο

2η ΗΜΕΡΑ — ΣΑΒΒΑΤΟ 12/7

19:30 ΜΠΑΡ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Καλωσόρισμα: Καρπουζόσποροι, Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη, Οργάνωση

Ενωμένων Γυναικών Αφρικής

20:45 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ

Η Παλαιστίνη της Φάντουα Τουκάν

Μάχη Σμυρναίου & Χριστίνα Φοίβη

21:00 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Επί σεναρίων… Επιγραφές, Μπροστά! (11’) — Αδριανός Σερβέτας

Ελαιώνας (15’) — Διονυσία Κοπανά

Το δόντι και ο βράχος (2024, 19’) — Κωστής Αλεβίζος

Σ’ αγαπώ, σ’ αγαπώ (2018, 12’) — Κάι Τσιλιμίγκρα Ρενχούλντ

Liwan: Μια ιστορία πολιτιστικής αντίστασης (2021, 29’) — Ντόρις Χακίμ

Αμυγδαλιά (2019, 76’) — Χριστίνα Φοίβη

**Ταινίες σε εξέλιξη: Επιγραφές & Ελαιώνας

00:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ — Flugen

01:40 DJ SET — Omar Abozekry

3η ΗΜΕΡΑ — ΚΥΡΙΑΚΗ 13/7

17:00 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

Καλωσόρισμα: Καρπουζόσποροι

17:30 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ — Αδέλφια Καπίρη

19:00 ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΟΙΗΜΑΤΩΝ — Τριφυλιακό Ερασιτεχνικό Θέατρο

19:30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δε σταματάμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη!

Οργάνωση: Αυτοοργανωμένη Συνέλευση Κυπαρισσίας «Κατά Σαδδουκαίων»

Συμμετοχές:

• Παλαιστινιακή Παροικία Ελλάδος

• Λαμπρινή Θωμά (δημοσιογράφος)

• Συντονισμός: Θοδωρής Δημητρακάκης (March to Gaza)

• Παρεμβάσεις: Πολιτιστικό Δίκτυο για την Παλαιστίνη, BDS Greece

21:30 ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΩΝ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ

We would be freer (2023, 9’) — Rana Nazzal Hamadeh

Foragers (2022, 64’) — Jumana Manna

Τα λουλούδια στέκονται σιωπηλά ως μάρτυρες (2025, 17’) — Θοδωρής Παναγόπουλος

*Με την ευγενική παραχώρηση του Dounias

23:00 ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ & ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ — Becka Wolfe & Omar Abozekry

ΣΥΝΟΨΕΙΣ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ 18 (2014, 75’) των Amer Shomali, Paul Cowan

Βρισκόμαστε στο 1987 και το πρώτο μαζικό κίνημα στη Δυτική Όχθη φουντώνει. Στο χωριό του σκηνοθέτη Αμέρ Σομαλί, στο Μπέιτ Σαχούρ, προάστιο της Βηθλεέμ, ακτιβιστές αποφασίζουν να κάνουν μια συνεταιριστική φάρμα γαλακτοκομικών προϊόντων. Αγοράζουν 18 αγελάδες από ένα ισραηλινό κιμπούτς και τις μεταφέρουν στη Δυτική Όχθη. Δια της εμπειρικής μεθόδου, οι νεόκοποι «λακτιβιστές» τελικά τα καταφέρνουν και ο πληθυσμός εξαρτάται πλέον από αυτό το «γάλα της Ιντιφάντα». Αλλά αυτή η πράξη ανυπακοής δεν περνά απαρατήρητη…

ΕΠΙ ΣΕΝΑΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΕΠΑΝΗΛΘΑΝ, ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ, ΜΠΡΟΣΤΑ! (11’, σε εξέλιξη / work in progress) του Αδριανού Σερβέτα

Επιγραφές, αφηγήσεις και περιπλανήσεις στο σύγχρονο μητροπολιτικό πεδίο. Η ανάδειξη της μητροπολιτικής ταυτότητας από γύρα σε γύρα και από πρόοδο σε πρόοδο. Η μητρόπολη, η πόλη η γειτονιά και οι γλώσσες τους. Μπάτσοι, τουρίστες, και ‘μεις ανάμεσα να βαδίζουμε ακόμα σε στοές.

Ενα μικρού μήκους οπτικό δοκίμιο που μέσω των επιγραφών, των ταμπελών των οδόσημων, αναδεικνύεται κριτικά η έννοια της προόδου και οι τρόποι που εγγράφεται στη συγχρονικότητα της πόλης.

ΕΛΑΙΩΝΑΣ (15’, σε εξέλιξη / work in progress) της Διονυσίας Κοπανά

Ο Ελαιώνας: το τελευταίο αστικό κενό της Αθήνας. Μια ταινία για έναν τόπο σε μετάβαση, λίγο πριν χαθεί μέσα στην αστική κανονικότητα.

Μόλις τρία χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης, η περιοχή του Ελαιώνα είναι το τελευταίο μεγάλο αστικό κενό της Αθήνας. Ένας τόπος σε μετάβαση. Το μαλακό υπογάστριο της πόλης εκεί όπου όλα σωρεύονται, κρύβονται και ενίοτε εξαφανίζονται. Μια μαύρη τρύπα στον αστικό ιστό. Ένας τόπος που δεν υπακούει σε καμία τάξη, κανέναν κεντρικό σχεδιασμό. Μια παραφωνία που αντηχεί μέσα στο σώμα της πόλης.

ΔΟΝΤΙ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΣ (19’, 2024) του Κωστή Αλεβίζου

Η Μαργαρίτα και ο πατέρας της, επιστρέφοντας στην Πύλο, θα έρθουν αντιμέτωποι με την ραγδαία τουριστική μεταμόρφωση του τόπου. Η Μαργαρίτα θα γίνει η αιτία για εκείνους τους παλιούς του φίλους να συναναστραφούν ξανά και να διεκδικήσουν μια θέση, στη σκιά του πλάτανου, που την έχουν καταλάβει οι τουρίστες.

Σ΄ΑΓΑΠΩ Σ’ΑΓΑΠΩ (12’, 2018) της Κάι Τσιλιμίγκρα Renhult

Ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για την αγάπη ανάμεσα σε ένα εγγόνι και τη γιαγιά του. Η Καίτη Τσιλιμίγκρα είναι μια από τους πρωτοπόρους του μοντέρνου χορού στην Ελλάδα. Η Κάι παίρνει τον χρόνο να μιλήσει μαζί της για μια παλαιότερη αποτυχημένη απόπειρα δημιουργίας ενός ντοκιμαντέρ για τη Καίτη.

LIWAN: A STORY OF CULTURAL RESISTANCE (2021, 29’) της Ντόρις Χακίμ

Η ταινία “Liwan” αφορά ένα “πολιτιστικό καφέ” στη Ναζαρέτ, το οποίο άνοιξε το 2016, όταν η παλιά αγορά της Ναζαρέτ αποτελούσε απροσπέλαστη περιοχή, ρημαγμένη από την εφαρμογή ενός σχεδίου “ανάπλασης”. Παρά τις πολλές δυσκολίες, το καφέ άνοιξε και το παράδειγμά του ακολούθησαν πολλοί πολιτισμικοί χώροι, φέρνοντας στον χώρο μια αναβίωση των υπαίθριων αγορών (souq). Οι χώροι αυτοί εξασκούν μια πρακτική ‘πολιτιστικής αντίστασης’, οργανώνοντας δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην παλαιστινιακή ταυτότητα. Η ταινία αποτελεί ένα σημαντικό τεκμήριο της μη βίαιης παλαιστινιακής αντίστασης.

AΜΥΓΔΑΛΙΑ (2019, 76’) της Χριστίνας Φοίβη

Η Αμυγδαλιά είναι ένα δέντρο που ανθίζει λίγο πριν την άνοιξη. Είναι επίσης η λέξη που στοιχειώνει ένα παιδί όταν πρωτοφτάνει στην ελλάδα. Σε ένα μέρος που συχνά θυμίζει καρτ-ποστάλ, άνθρωποι, μέρη και πράγματα συναντιούνται και αποχωρίζονται όπως σε ένα όνειρο. Φωνές γυναικών πλέκονται μεταξύ τους καθώς επιχειρείται να εφευρεθεί μια νέα γλώσσα μέσα από τοπία και χειρονομίες, αναδεικνύοντας απροσδόκητες πτυχές στην έννοια της ελληνικότητας και της Ξένης. Φευγαλέες περφόρμανς, παραλίες, χωράφια, αμυγδαλιές και τσολιάδες σχηματίζουν το αλφαβητάρι μιας προσωπικής γλώσσας που διερευνά τα σύνορα γύρω μας και μέσα μας.

WE WOULD BE FREER (9’, 2023) της Rana Nazzal Hamadeh

We would be freer / بنكون اكتر احرار είναι μια ταινία μικρού μήκους που αναλογίζεται τη σχέση μεταξύ των ιθαγενών φυτών και των αποικισμένων λαών. Μέσα από την ιστορία και την ανταλλαγή γνώσεων, η ταινία εξετάζει προσεκτικά το φυτό σουμάκ ως φάρμακο, μπαχαρικό σε σκόνη, χρωστική ουσία και άλλα. Γνωστό για την έντονη γεύση και το λαμπερό του χρώμα, διαφορετικές ποικιλίες σουμάκ βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Συγκεκριμένα, το σουμάκ Staghorn είναι ιθαγενές σε μέρη του Turtle Island και το σουμάκ Tanner στην ανατολική Μεσόγειο. Υφαίνοντας ανάμεσα στις φωνές δύο γυναικών, η μία από την κοινότητα Mohawk του Kahnawá:ke και η άλλη ενός εσωτερικά εκτοπισμένου πρόσφυγα στη Ραμάλα, το we would be freer σας προσκαλεί να συλλογιστείτε τον ρόλο του φυτού σουμάκ σε δύο κατεχόμενες περιοχές που βρίσκονται μακριά η μία από την άλλη. Μιμούμενη την εξέλιξη των λουλουδιών του φυτού από κίτρινο σε πράσινο και μετά κόκκινο, η ταινία μικρού μήκους είναι μια κυκλική αναστοχασμός της σύνδεσης με τη γη, τη βιωσιμότητα και τα άγρια ​​φυτά.

FORAGERS (2022, 64’) της Jumana Manna

Η ταινία απεικονίζει με χιουμοριστικό και στοχαστικό τρόπο τις εντάσεις γύρω από την πρακτική της συλλογής άγριων βρώσιμων φυτών στην Παλαιστίνη/Ισραήλ. Γυρισμένη στα Υψίπεδα του Γκολάν, τη Γαλιλαία και την Ιερουσαλήμ, συνδυάζει μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ και αρχειακό υλικό για να αποτυπώσει τον αντίκτυπο των ισραηλινών νόμων προστασίας της φύσης σε αυτές τις παραδόσεις.

Οι νόμοι απαγορεύουν τη συλλογή του ‘akkoub (ενός φυτού που μοιάζει με αγκινάρα) και του za’atar (θυμάρι), οδηγώντας σε πρόστιμα και δίκες εκατοντάδες άτομα που πιάστηκαν να συλλέγουν αυτά τα ενδημικά φυτά. Για τους Παλαιστίνιους, αυτοί οι νόμοι αποτελούν ένα οικολογικό πρόσχημα για μια νομοθεσία που τους αποξενώνει ακόμη περισσότερο από τη γη τους, ενώ οι εκπρόσωποι του ισραηλινού κράτους επιμένουν στην επιστημονική τους εμπειρογνωμοσύνη και το καθήκον τους να προστατεύουν τη φύση.

Ακολουθώντας τα φυτά από τη φύση στην κουζίνα, αλλά και τους συλλέκτες από το κυνηγητό από τις ισραηλινές αρχές μέχρι και τα δικαστήρια, το Foragers καταγράφει τη χαρά και τη γνώση που ενσωματώνονται σε αυτές τις παραδόσεις, παράλληλα με την ψυχική αντοχή του Παλαιστινιακού λαού απέναντι στους νόμους που τις απαγορεύουν. Επανεξετάζοντας τους όρους και τους περιορισμούς της συντήρησης του περιβάλλοντος, η ταινία θέτει ερωτήματα γύρω από την πολιτική της εξαφάνισης, δηλαδή το ποιος καθορίζει τι οδηγείται σε εξαφάνιση και τι συνεχίζει να ζει.

ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΣΙΩΠΗΛΟΙ ΩΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ (2025, 17’) του Θοδωρή Παναγόπουλου

Βραβευμένο πειραματικό ντοκιμαντέρ όπου ο σκηνοθέτης ξαναχρησιμοποιεί μερικές μπομπίνες φιλμ 16mm από αγριολούλουδα στην Παλαιστίνη της αποικιοκρατίας, προκειμένου να καταδείξει την καταπίεση του παλαιστινιακού βίου, ζωντανεύοντας το αρχείο σαν χώρο μαρτυρίας.