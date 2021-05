Πάρις Χίλτον: Επιστρέφει στην τηλεόραση με "ερωτικό" ριάλιτι

Η Πάρις Χίλτον έχει κυκλοφορήσει ένα μουσικό album και έχει πρωταγωνιστήσει σε τρία τηλεοπτικά ριάλιτι. Η απόγονος της δυναστείας των Χίλτον αποφάσισε να επιστρέψει στα φώτα της τηλεοπτικής δημοσιότητας, με το 'Paris In Love', ένα ριάλιτι 13 επεισοδίων που θα προβάλλει το αμερικάνικο δίκτυο NBC, στη συνδρομητική του πλατφόρμα Peacock

Το ριάλιτι δεν θα αναφέρεται στο επίμαχο t-shirt με στάμπα "stop being poor" (σταμάτα να είσαι φτωχός) που η Πάρις φόρεσε και έγινε viral και πρόσφατα η ίδια εξήγησε -¨οχι τόσο πειστικά- πως πρόκειται για προϊόν photoshop. Η 40χρονη Χιλτον θα περιγράψει το χρονικό της πορείας της προς τον γάμο με τον επιχειρηματία Κάρτερ Ραμ, με προετοιμασίες, πανάκριβες αγορές, σχέδια με wedding planners και όχι μόνο.

Σε αυτό το ριάλιτι δεν έχει γίνει γνωστό αν θα συμμετάσχει η αδελφή της, Νικόλ Χίλτον. Σίγουρα όμως θα μας θυμίσει κάτι από το κλίμα αυτό-παρωδίας που είχαμε μάθει από το 'Simple Life', το 'My New BFF' και το 'The World According to Paris', τις προηγούμενες τηλεοπτικές παραγωγές με την σφραγίδα της.

